В Сухарево Peugeot при повороте налево столкнулся с Renault, опрокинулся и разбил Dodge

Источник материала: Tut.by

В Минске столкнулись три автомобиля, один из них перевернулся, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ

Происшествие случилось 3 ноября, около 17.20. По предварительной информации, водитель Peugeot ехал по улице Горецкого со стороны улицы Чайлытко в направлении улицы Шаранговича. При повороте налево на желтый сигнал светофора он столкнулся с Renault, который ехал во встречном направлении. От удара Peugeot опрокинулся на бок и повредил остановившийся Dodge.

К счастью, в аварии никто не пострадал.