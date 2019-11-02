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В Сухарево Peugeot при повороте налево столкнулся с Renault, опрокинулся и разбил Dodge
Источник материала: Tut.by
В Минске столкнулись три автомобиля, один из них перевернулся,
Происшествие случилось 3 ноября, около 17.20. По предварительной информации, водитель Peugeot ехал по улице Горецкого со стороны улицы Чайлытко в направлении улицы Шаранговича. При повороте налево на желтый сигнал светофора он столкнулся с Renault, который ехал во встречном направлении. От удара Peugeot опрокинулся на бок и повредил остановившийся Dodge.
К счастью, в аварии никто не пострадал.
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