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В Сухарево Peugeot при повороте налево столкнулся с Renault, опрокинулся и разбил Dodge

03.11.2019 19:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске столкнулись три автомобиля, один из них перевернулся, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ

Происшествие случилось 3 ноября, около 17.20. По предварительной информации, водитель Peugeot ехал по улице Горецкого со стороны улицы Чайлытко в направлении улицы Шаранговича. При повороте налево на желтый сигнал светофора он столкнулся с Renault, который ехал во встречном направлении. От удара Peugeot опрокинулся на бок и повредил остановившийся Dodge.

К счастью, в аварии никто не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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