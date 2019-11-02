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Детей, отравившихся хлором в барановичском бассейне, выписывают из больницы

03.11.2019 19:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жизни 13 детей, которые отравились хлором в бассейне в Барановичах, ничто не угрожает. Медицинская помощь им оказана в полном объеме. По последней информации, ребята чувствуют себя удовлетворительно.

Их выписывают из больницы, сообщили в Минздраве, передает ОНТ.

Обстоятельства и причины произошедшего сейчас выясняют сотрудники Следственного комитета.

По предварительным данным, пары хлора попали в зал бассейна в результате случайного смешивания в ведре средства для обработки воды и препарата для дезинфекции.


Напомним, инцидент произошел накануне. Во время занятий в бассейне дети в возрасте от 13 до 14 лет пожаловались на затруднённое дыхание и резь в горле. Всех срочно госпитализировали.
 
 
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Жизни 13 детей, которые отравились хлором в бассейне в Барановичах, ничто не угрожает. Медицинская помощь им оказана в полном объеме. По последней информации, ребята...
 
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