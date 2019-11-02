Детей, отравившихся хлором в барановичском бассейне, выписывают из больницы

ОНТ . Их выписывают из больницы, сообщили в Минздраве, передает





Обстоятельства и причины произошедшего сейчас выясняют сотрудники Следственного комитета.





По предварительным данным, пары хлора попали в зал бассейна в результате случайного смешивания в ведре средства для обработки воды и препарата для дезинфекции.









Напомним, инцидент произошел накануне. Во время занятий в бассейне дети в возрасте от 13 до 14 лет пожаловались на затруднённое дыхание и резь в горле. Всех срочно госпитализировали.