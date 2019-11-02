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Михаил Жемчужный: Этого достаточно, чтобы чувствовать победу

03.11.2019 19:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политзаключенный продолжает противостоять администрации колонии.

Политзаключенный Михаил Жемчужный прислал активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь» Ольге Николайчик письмо, в котором рассказал свежие новости о себе.

- Михаил написал, что для него самыми тяжелыми были 23 суток ШИЗО в сентябре, - рассказала Ольга сайту palitviazni.info.

"Откуда сведения, что я попал в больницу? - прежде всего интересуется Михаил Жемчужный в письме. - Откуда такая информация: от наших или их? Спешу вас успокоить - ни в какой больнице я не был, и сейчас нахожусь в своей «VIP-камере». Голова и руки работают. Таким образом, мы с вами морально победили. С 29 сентября я на 3 месяца направлен в Помещение камерного типа (ПКТ) ".

Политзаключенный сообщает, что в ШИЗО успел многое попробовать.

"Самыми тяжелыми были последние трое суток, когда ночью температура была всего плюс три градуса, - сообщает он. - Чтобы согреться, приходилось делать физические упражнения. Но выдержал! Это не все, но достаточно, чтобы чувствовать победу".


Пишет Жемчужный и о провокации в отношении его: "Мне сказали, что меня в отряде с нетерпением ждут заключенные, и мне ничего не угрожает. А оказалось, что в мою секцию собрали всех с «низким статусом». Чуть не попался на этот обман".

- Я в ответ написал жалобу на то, что уничтожают письма, и впервые приехали из Департамента исполнения наказаний опросить меня по этому поводу, - продолжает Михаил Жемчужный. - А потом попросили дать объяснения по поводу моей имитации суицида еще в 2017 году. Что-то взялись они за мои проблемы...

Я еще заявления отослал в администрацию Лукашенко, центральный аппарат собственной безопасности МВД и в Генпрокуратуру ".

В конце Жемчужный подводит последние результаты своего противостояния с администрацией колонии: "За лето было 70 суток ШИЗО, в августе - месяц ПКТ и тяжелые 23 дня ШИЗО в сентябре".
 
 
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Политзаключенный продолжает противостоять администрации колонии.
 
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