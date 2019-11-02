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Шпилевский об упущенном чемпионстве в Казахстане: У меня такой характер, не сдамся, и посмотрим, на кого можно положиться в следующем сезоне

03.11.2019 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал матч 32-го тура премьер-Лиги против павлодарского «Иртыша» (0:5), где его команда утратила шансы стать чемпионом.

«Астана» в итоге за тур до конца сезона стала чемпионом Казахстана.

«После такого курьезного матча сложно найти слова. Ребята расстроены. Если бы играли еще три игры по 90 минут, то не забили бы. Не все участвовали в фазе отбора, было мало агрессии, не так создавали давление, как хотелось.

В первом тайме были возможности, чтобы забить, когда Конрад Вржещиньский упал на границе штрафной, плюс не знаю, был ли офсайд, когда отменили гол. Соперник ударил пять раз по воротам и все пять забил. Дежавю, все было как в игре с «Тоболом» на Кубок, когда мы играли казахстанскими футболистами. Но это не отговорка, нужно анализировать, себя винить, это характер.

Мы знали, что это будет одна из самых непростых игр против команды, которая не будет «дарить» нам очки. Мы это знали, готовились, футболисты верили в себя. Жаль, что такой матч произошел именно в конце чемпионата.


У нас осталась последняя домашняя встреча, нужно сыграть на ноль и подарить болельщикам победу. Будем двигаться дальше, мы потеряли чемпионство не сейчас, а в начале чемпионата, когда у нас был адаптационный процесс. Все равно до этой игры у нас был отличный сезон, мы мечтали о чемпионстве. У нас есть фундамент, на котором мы будем дальше работать, вкладывать и в следующем году будем пытаться идти снова к нашей цели.

У меня такой характер, не сдамся, и посмотрим, на кого можно положиться в следующем сезоне. У нас есть молодежь, которая горит желанием. А «Иртышу» удачи, рад за то, что команда осталась в премьер-лиге. Они пытались играть в своем стиле, в открытый футбол», – сказал Шпилевский.
Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал матч 32-го тура премьер-Лиги против павлодарского «Иртыша» (0:5), где его команда утратила шансы стать чемпионом.

«Астана» в итоге за тур до конца сезона стала чемпионом Казахстана.

«После такого курьезного матча сложно найти слова. Ребята расстроены. Если бы играли еще три игры по 90 минут, то не забили бы. Не все участвовали в фазе отбора, было мало агрессии, не так создавали давление, как хотелось.

В первом тайме были возможности, чтобы забить, когда Конрад Вржещиньский упал на границе штрафной, плюс не знаю, был ли офсайд, когда отменили гол. Соперник ударил пять раз по воротам и все пять забил. Дежавю, все было как в игре с «Тоболом» на Кубок, когда мы играли казахстанскими футболистами. Но это не отговорка, нужно анализировать, себя винить, это характер.

Мы знали, что это будет одна из самых непростых игр против команды, которая не будет «дарить» нам очки. Мы это знали, готовились, футболисты верили в себя. Жаль, что такой матч произошел именно в конце чемпионата.

У нас осталась последняя домашняя встреча, нужно сыграть на ноль и подарить болельщикам победу. Будем двигаться дальше, мы потеряли чемпионство не сейчас, а в начале чемпионата, когда у нас был адаптационный процесс. Все равно до этой игры у нас был отличный сезон, мы мечтали о чемпионстве. У нас есть фундамент, на котором мы будем дальше работать, вкладывать и в следующем году будем пытаться идти снова к нашей цели.

У меня такой характер, не сдамся, и посмотрим, на кого можно положиться в следующем сезоне. У нас есть молодежь, которая горит желанием. А «Иртышу» удачи, рад за то, что команда осталась в премьер-лиге. Они пытались играть в своем стиле, в открытый футбол», – сказал Шпилевский.
 
 
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Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский прокомментировал матч 32-го тура премьер-Лиги против павлодарского «Иртыша» (0:5), где его команда утратила шансы стать...
 
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