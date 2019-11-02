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Провал? За два дня после выхода на ICO было куплено только 627 токенов «Белвест»

03.11.2019 18:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

62 600 евро и 5000 российских рублей инвестиций удалось привлечь «Белвесту» с момента выхода на ICO. Чтобы узнать это корреспондент «ННВ»зарегистрировался на криптовалютной бирже.

Всего было выпущено 63 000 токенов: 50 000 с номиналом в 100 евро и ставкой 5,15% годовых и 13 000 с номиналом 5000 российских рублей и ставкой 9% годовых.

По состоянию на утро воскресенья, 3 ноября, к продаже предлагается 12 999 токенов в российских рублях и 49 374 токена в евро. Таким образом, за первые дня продано 627 токенов или чуть менее 1% от выпущенных. При этом более шестисот токенов были приобретены в первый день ICO, а в субботу, судя по сайту finstore.by совершались единичные сделки.



Доступные для приобретения токены на 3 ноября 2019 года

Как видим, токены, номинированные в евро, пользуются несравнимо большей популярностью, чем номинированные в российских рублях. Это неудивительно, так как самая высокая ставка обычного депозита в евро, предлагаемая белорусскими банками не превышает 2,2%, а депозиты в российских рублях есть со ставкой 7,5%, что сравнимо со ставкой токенов.


Напомним, что генеральный директор «Белвеста» Юрий Суманеев, ссылаясь на зампреда банка «БелВЭБ», сообщил нашему изданию, что за первый день ICO на бирже зарегистрировалось более 6500 человек. В среднем получается, что токен приобретает каждый десятый зарегистрировавшийся пользователь.
 
 
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62 600 евро и 5000 российских рублей инвестиций удалось привлечь «Белвесту» с момента выхода на ICO. Чтобы узнать это корреспондент «ННВ»зарегистрировался на...
 
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