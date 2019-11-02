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Удастся ли сократить очереди на онкологические операции? И еще 6 вопросов Владимиру Каранику
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В том числе об уровне образования белорусских врачей мы поговорили с министром здравоохранения Владимиром Караником, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Конечно, не только об этом шла речь. Главной темой стала борьба с онкологическими заболеваниями – насколько Беларусь продвинута в этом отношении.
Юлия Огнева, СТВ:
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Следующая по эффективности – это, конечно, ранняя диагностика. Когда заболевание выявляется на начальных стадиях, для абсолютного большинства заболеваний процент излеченности приближается к 100 %.
Мы планируем работать во всех этих направлениях. Все-таки продолжать информирование о необходимости и об эффективности профилактики. Мы продолжаем работать с медицинскими работниками с целью повышения их информирования и соблюдения требований всех протоколов. У нас продолжаются пилотные проекты скрининга, где отрабатываются наиболее эффективные методики ранней диагностики без симптомов опухоли, когда человека еще ничего не беспокоит и когда эффект лечения наиболее выражен. Ну и, соответственно, мы и дальше будем заниматься внедрением самых современных методик лечения.
Юлия Огнева:
Владимир Караник:
Что касается подготовки врачей-онкологов, на сегодняшний момент их в стране не очень много. Достаточно с точки зрения обеспеченности, но мы практически все друг друга знаем, потому что это достаточно узкая специализация.
Здесь регулярно проводятся семинары, тренинги. Работает Белорусское общество онкологов, которое раз в месяц проводит свои заседания, где разбираются современные тренды и тенденции. Поэтому с профессионализмом здесь тоже все в порядке.
Что касается лекарственной обеспеченности, сегодня вся базовая химеотерапия – процентов 80 – выпускается отечественной промышленностью, проблем с доступом нет. И это препараты, которые по клинической эффективности абсолютно не уступают импортным аналогам.
Что касается таргетной терапии, наиболее эффективные препараты, и план централизованных закупок следующего года предполагает, что закупка наиболее эффективных и востребованных таргетных препаратов будет осуществляться Минздравом централизованно на всю страну для того, чтобы обеспечить равный доступ пациентов к данному лечению.
Новое направление (то, что сейчас активно обсуждается) иммунотерапия – это, к сожалению, тоже не панацея. Но это определенные показания, и определенный эффект для опухоли легкого, для опухоли мочевого пузыря, естественно, присутствует. Мы тоже участвуем в клиническом испытании, совместной разработке данных препаратов. И мы сегодня с крупными производителями ведем переговоры о подписании программы совместной разделении рисков и разделении стоимости. О том, что компания, скажем так, дает специальные условия для Республики Беларусь для того, чтобы обеспечить доступ наших пациентов к этим препаратам. Я, конечно, боюсь пока анонсировать и спугнуть эту работу. Но мы надеемся, что иммунотерапия – это самое современное направление – для наших пациентов тоже будет доступна в следующем году.
Есть опухоли, эффективность лечения которых достаточно низкая
Юлия Огнева:
Владимир Караник:
Юлия Огнева:
Владимир Караник:
Препараты, которые позволяют контролировать болезнь, чтобы пациент жил долго и счастливо, – я думаю, это по силам
Юлия Огнева:
Владимир Караник:
Основное не очередь сама по себе, главное, чтобы этот период ожидания негативно не сказывался на течении онкологического процесса
Юлия Огнева:
Владимир Караник:
Должна быть разноуровневая система оказания помощи. Если эти методики лечения не требуют направления в РНПЦ и могут быть оказаны по месту жительства, они должны там и оказываться. Но единственное условие – это качество. Мы планируем внедрить механизмы аккредитации: медицинское онкологическое учреждение будет аккредитовано под определенный вид помощи. Те же пациенты, которые нуждаются в каких-то уникальных методиках, которые невозможно оказать по месту жительства, должны направляться в РНПЦ онкологии.
Таким образом перераспределение потоков пациентов и создание разноуровневой системы оказания медицинской помощи снимет вопрос очередей и длительности ожидания. Здесь основное не очередь сама по себе, главное, чтобы этот период ожидания негативно не сказывался на течении онкологического процесса.
На 2020 год плюсом для закупки противоопухолевых агентов выделено около 60 миллионов рублей
Юлия Огнева:
Владимир Караник:
Но наша задача на сегодня, как правильно сказал глава государства, обеспечить эффективное использование имеющихся ресурсов. Для того, чтобы операционная работала не четыре часа в день, а столько, сколько это необходимо. Чтобы диагностическое оборудование не простаивало месяцами, а работало с максимальной загрузкой.
Я считаю, что правильно будет, когда мы примем все мероприятия для того, чтобы обеспечить эффективное расходование выделенных ресурсов, и после этого вернуться к вопросу «все-таки сколько же нам не хватает» для того, чтобы под конкретные задачи… Что если будет увеличено финансирование на столько-то, мы сможем внедрить такие-то методики, и это настолько улучшит результаты лечения.
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Новости Беларуси. В том числе об уровне образования белорусских врачей мы поговорили с министром здравоохранения Владимиром Караником, сообщили в программе...
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