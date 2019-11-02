Достучаться до небес. 10 фактов о первых электронных четках из Ватикана

Журналв своей инфографике рассказывает об уникальной новинке стоимостью $110, которая выполняет также функции фитнес-браслета.

1. Браслет из 10 бусин и креста выполнен из гематита и черного агата. Электроника размещена внутри креста. Тут хранится информация о физическом состоянии владельца.

2. Гаджет одновременно выполняет функции четок для чтения молитвы, фитнес-трекера и украшения. В качестве фитнесс-браслета четки отслеживают пройденное за день расстояние, количество шагов и сожженных калорий.





3. Встроенный гироскоп позволяет запустить устройство и мобильное приложение, перекрестившись четками. После активации пользователь может выбрать в приложении стандартную молитву Розария, молитву для размышления или тематическую.









4. Молитва Розария — чередование молитв Отче наш, Аве Мария и Слава в четыре круга, которые перемежаются размышлениями о тайнах определенных евангельских событий. Четки отслеживают прогресс молитвы и отмечают в приложении каждый выполненный этап. Если пользователя отвлекли, он сможет возобновить молитву с того места, где она была прервана.





5. Сопутствующее гаджету мобильное приложение Click to Pray eRosary доступно на трех языках (итальянском, испанском и английском), содержит информацию о молитвах и католической вере, а также аудиозаписи молитв для обучения.









Фото: Инфографика НВ





6. Устройство защищено от пыли и влаги по стандарту IP67 — пыленепроницаемый прибор, выдерживающий кратковременное погружение в воду на глубину до 1 м





7. Беспроводная зарядная станция заряжает четки за 2,5 часа. На одной зарядке устройство работает до четырех дней.





8. Поддерживаемые ОС — iOS, Android.





9. Температурный диапазон эксплуатации четок — 0−45°С.





10. Гарантийный срок работы — два года.



