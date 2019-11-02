ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Достучаться до небес. 10 фактов о первых электронных четках из Ватикана

03.11.2019 19:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Ватикане Святой Престол представил уникальный гаджет — электронные четки Click to Pray eRosary, которые отслеживают процесс чтения молитвы.

Достучаться до небес. 10 фактов о первых электронных четках из Ватикана
Журнал НВ в своей инфографике рассказывает об уникальной новинке стоимостью $110, которая выполняет также функции фитнес-браслета.

1. Браслет из 10 бусин и креста выполнен из гематита и черного агата. Электроника размещена внутри креста. Тут хранится информация о физическом состоянии владельца.

2. Гаджет одновременно выполняет функции четок для чтения молитвы, фитнес-трекера и украшения. В качестве фитнесс-браслета четки отслеживают пройденное за день расстояние, количество шагов и сожженных калорий.

3. Встроенный гироскоп позволяет запустить устройство и мобильное приложение, перекрестившись четками. После активации пользователь может выбрать в приложении стандартную молитву Розария, молитву для размышления или тематическую.


4. Молитва Розария — чередование молитв Отче наш, Аве Мария и Слава в четыре круга, которые перемежаются размышлениями о тайнах определенных евангельских событий. Четки отслеживают прогресс молитвы и отмечают в приложении каждый выполненный этап. Если пользователя отвлекли, он сможет возобновить молитву с того места, где она была прервана.

5. Сопутствующее гаджету мобильное приложение Click to Pray eRosary доступно на трех языках (итальянском, испанском и английском), содержит информацию о молитвах и католической вере, а также аудиозаписи молитв для обучения.


Фото: Инфографика НВ

6. Устройство защищено от пыли и влаги по стандарту IP67 — пыленепроницаемый прибор, выдерживающий кратковременное погружение в воду на глубину до 1 м

7. Беспроводная зарядная станция заряжает четки за 2,5 часа. На одной зарядке устройство работает до четырех дней.

8. Поддерживаемые ОС — iOS, Android.

9. Температурный диапазон эксплуатации четок — 0−45°С.

10. Гарантийный срок работы — два года.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Ватикане Святой Престол представил уникальный гаджет — электронные четки Click to Pray eRosary, которые отслеживают процесс чтения молитвы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Детей, отравившихся хлором в барановичском бассейне, выписывают из больницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужская зимняя обувь фото вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика