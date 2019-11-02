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Достучаться до небес. 10 фактов о первых электронных четках из Ватикана
Источник материала: Партизан
В Ватикане Святой Престол представил уникальный гаджет — электронные четки Click to Pray eRosary, которые отслеживают процесс чтения молитвы.
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1. Браслет из 10 бусин и креста выполнен из гематита и черного агата. Электроника размещена внутри креста. Тут хранится информация о физическом состоянии владельца.
2. Гаджет одновременно выполняет функции четок для чтения молитвы, фитнес-трекера и украшения. В качестве фитнесс-браслета четки отслеживают пройденное за день расстояние, количество шагов и сожженных калорий.
3. Встроенный гироскоп позволяет запустить устройство и мобильное приложение, перекрестившись четками. После активации пользователь может выбрать в приложении стандартную молитву Розария, молитву для размышления или тематическую.
4. Молитва Розария — чередование молитв Отче наш, Аве Мария и Слава в четыре круга, которые перемежаются размышлениями о тайнах определенных евангельских событий. Четки отслеживают прогресс молитвы и отмечают в приложении каждый выполненный этап. Если пользователя отвлекли, он сможет возобновить молитву с того места, где она была прервана.
5. Сопутствующее гаджету мобильное приложение Click to Pray eRosary доступно на трех языках (итальянском, испанском и английском), содержит информацию о молитвах и католической вере, а также аудиозаписи молитв для обучения.
Фото: Инфографика НВ
6. Устройство защищено от пыли и влаги по стандарту IP67 — пыленепроницаемый прибор, выдерживающий кратковременное погружение в воду на глубину до 1 м
7. Беспроводная зарядная станция заряжает четки за 2,5 часа. На одной зарядке устройство работает до четырех дней.
8. Поддерживаемые ОС — iOS, Android.
9. Температурный диапазон эксплуатации четок — 0−45°С.
10. Гарантийный срок работы — два года.
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В Ватикане Святой Престол представил уникальный гаджет — электронные четки Click to Pray eRosary, которые отслеживают процесс чтения молитвы.
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