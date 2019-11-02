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VAR по-белорусски. Судья не назначил пенальти в ворота «Шахтера», а игрок Бреста показывал момент на смартфоне

03.11.2019 20:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В матче 27-го тура чемпионата Беларуси в Бресте, в котором «Динамо» принимало «Шахтер», на 81-й минуте случился спорный эпизод, который еще долго будет обсуждать футбольная общественность.

Игрок «горняков» Игорь Бурко сыграл рукой в своей штрафной, но судья пенальти не назначил. Брестчане бросились доказывать судье его неправоту, а Павел Нехайчик даже протянул телефон, где было запечатлено нарушение правил.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY


Открыть/скачать видео (2.02 МБ)

Вот такой VAR по-белорусски. Но судья был непреклонен. На повторе было видно, что мяч попал в руку. Ждем «Судите с нами», где должен быть разобран этот эпизод.

Матч закончился вничью 1:1. Судейскую бригаду матча Виктора Шимусика забросали бутылками после матча.

Если БАТЭ наберет три очка в матче с «Ислочь», то отставание от «Динамо» будет уже четыре балла за три тура до финиша.

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Надо ли было назначать пенальти в ворота "Шахтера"?

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Теги: Брест
 
 
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Павел Нехайчик протягивал смартфон судье, чтобы показать игру рукой со стороны Игоря Бурко.
 
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