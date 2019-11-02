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VAR по-белорусски. Судья не назначил пенальти в ворота «Шахтера», а игрок Бреста показывал момент на смартфоне
Источник материала: Tut.by
В матче 27-го тура чемпионата Беларуси в Бресте, в котором «Динамо» принимало «Шахтер»,
Игрок «горняков» Игорь Бурко сыграл рукой в своей штрафной, но судья пенальти не назначил. Брестчане бросились доказывать судье его неправоту, а Павел Нехайчик даже протянул телефон, где было запечатлено нарушение правил.
Вот такой VAR по-белорусски. Но судья был непреклонен. На повторе было видно, что мяч попал в руку. Ждем «Судите с нами», где должен быть разобран этот эпизод.
Матч закончился вничью 1:1. Судейскую бригаду матча Виктора Шимусика забросали бутылками после матча.
Если БАТЭ наберет три очка в матче с «Ислочь», то отставание от «Динамо» будет уже четыре балла за три тура до финиша.
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VAR по-белорусски. Судья не назначил пенальти в ворота «Шахтера», а игрок Бреста показывал момент на смартфоне
Павел Нехайчик протягивал смартфон судье, чтобы показать игру рукой со стороны Игоря Бурко.
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