VAR по-белорусски. Судья не назначил пенальти в ворота «Шахтера», а игрок Бреста показывал момент на смартфоне

Источник материала: Tut.by

В матче 27-го тура чемпионата Беларуси в Бресте, в котором «Динамо» принимало «Шахтер», на 81-й минуте случился спорный эпизод , который еще долго будет обсуждать футбольная общественность.

Игрок «горняков» Игорь Бурко сыграл рукой в своей штрафной, но судья пенальти не назначил. Брестчане бросились доказывать судье его неправоту, а Павел Нехайчик даже протянул телефон, где было запечатлено нарушение правил.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Вот такой VAR по-белорусски. Но судья был непреклонен. На повторе было видно, что мяч попал в руку. Ждем «Судите с нами», где должен быть разобран этот эпизод.

Матч закончился вничью 1:1. Судейскую бригаду матча Виктора Шимусика забросали бутылками после матча.

Если БАТЭ наберет три очка в матче с «Ислочь», то отставание от «Динамо» будет уже четыре балла за три тура до финиша.

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