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Посмотрите на этих кошечек с выставки «Элит-Кис» в Бресте
03.11.2019 20:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Выставка фенологического клуба «Элит-Кис» работала в эти выходные во Дворце культуры профсоюзов.
Вместе с усатыми экспонатами, гостей ждали викторины и конкурсы для, монопородный ринг, конкурс «Самый-самый» и другие.
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Выставка фенологического клуба «Элит-Кис» работала в эти выходные во Дворце культуры профсоюзов. Вместе с усатыми экспонатами, гостей ждали викторины и...
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