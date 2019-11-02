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Никакой мистики: почему пропадают люди?
03.11.2019 20:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Информация о розыске людей в социальных сетях и СМИ появляется довольно часто: то подросток ушел из дома, то пожилой человек
Наверняка в интернете, в основном в соцсетях, многие видели ориентировки с информацией о пропавших, на которых была пометка «найден». Если человек жив – шрифт красный, если нет – черный. По этическим причинам правоохранительные органы и волонтеры не раскрывают подробностей, так как зачастую они затрагивают личную жизнь.
– Только за 9 месяцев текущего года по области в розыск объявлен был 81 человек, из них 21 так и не найден, – рассказал Zarya.by начальник отделения розыскной работы управления уголовного розыска УВД облисполкома Дмитрий Тройнич. – Всего в настоящее время разыскивают 287 человек, из них 13 за границей: в Турции,
Многие ошибочно думают, что обращаться в милицию нужно только через какое-то время после исчезновения человека. Это не так. Конкретных сроков для подачи заявления не существует – в милиции его примут сразу.
– В основном теряются люди преклонного возраста или с определенными заболеваниями, – продолжает Дмитрий Юрьевич. – Бабушки и дедушки легко могут заблудиться в городе или на открытой местности, они теряют ориентацию и не могут самостоятельно добраться домой. Если говорить о подростках, то причины банальные – любовь, конфликты отцов и детей, желание кому-то что-то доказать. В большинстве случаев убегают из неблагополучных семей, есть даже те, кого ищем уже далеко не в первый раз и находим.
Зачастую не обходится без помощи волонтеров. Сегодня их работа налажена четко. Поисково-спасательный отряд «Ангел», занимается случаями, когда нужно привлечь к поискам как можно больше людей. Особенно они необходимы, когда жизнь человека под угрозой. Стоит ли говорить, что эти энтузиасты за свою работу денег не берут.
Пропавших
Еще одна категория – те, кто жив, но по какой-то причине потерял память и не знает, кто он. Например, человек попал в ДТП или что-то случилось, что вызвало амнезию. Такой человек, вероятно, находится в медицинском учреждении или уже начал жизнь с нуля где-то в другом месте. Отдельно можно также говорить о тех, кто стал жертвой преступников или же совершил суицид. Кроме того, часто пропадают грибники, охотники, рыболовы, путешественники, спортсмены-экстремалы.
Особый случай – это дети. Теряются чаще всего именно маленькие дети, а вот подростки из дома уходят уже целенаправленно либо задерживаются у своих друзей, а родителей предупредить забывают. Больше всего обращений по статистике МВД приходит во время каникул и в выходные дни.
Очень много случаев, когда из дома уходят подростки из неблагополучных семей. Школы и социальные службы заявляют о пропаже, и детей объявляют в розыск. По информации правоохранительных органов, почти всех их находят в скором времени.
Напомним, что раньше поиском пропавших без вести людей занималось бюро регистрации несчастных случаев УВД облисполкома, но с этого года служба прекратила свое существование.
Теперь, если ваш близкий человек
Милиция и волонтеры не устают напоминать, что о своем отсутствии или незапланированном отъезде важно сообщать родственникам и друзьям. Ведь пока все силы будут брошены на поиски того, кто и не пропадал вовсе, действительно необходимая помощь может понадобиться другому.
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Информация о розыске людей в социальных сетях и СМИ появляется довольно часто: то подросток ушел из дома, то пожилой человек пропал без вести. Есть даже те, кого...
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