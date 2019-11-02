Никакой мистики: почему пропадают люди?

Источник материала: Виртуальный Брест

Информация о розыске людей в социальных сетях и СМИ появляется довольно часто: то подросток ушел из дома, то пожилой человек пропал без вести . Есть даже те, кого по тем или иным причинам ищут уже не в первый раз. Некоторые случаи вызывают резонанс и повышенное внимание общественности. Родственники и близкие в поисках готовы пойти на всё, даже привлечь экстрасенсов и гадалок. Под такими новостями обычно много комментариев: люди склонны верить даже в мистику. Так почему же пропадают люди, а главное – всех ли находят?





Наверняка в интернете, в основном в соцсетях, многие видели ориентировки с информацией о пропавших, на которых была пометка «найден». Если человек жив – шрифт красный, если нет – черный. По этическим причинам правоохранительные органы и волонтеры не раскрывают подробностей, так как зачастую они затрагивают личную жизнь.

– Только за 9 месяцев текущего года по области в розыск объявлен был 81 человек, из них 21 так и не найден, – рассказал Zarya.by начальник отделения розыскной работы управления уголовного розыска УВД облисполкома Дмитрий Тройнич. – Всего в настоящее время разыскивают 287 человек, из них 13 за границей: в Турции, Польше , Канаде, России.

Многие ошибочно думают, что обращаться в милицию нужно только через какое-то время после исчезновения человека. Это не так. Конкретных сроков для подачи заявления не существует – в милиции его примут сразу.

– В основном теряются люди преклонного возраста или с определенными заболеваниями, – продолжает Дмитрий Юрьевич. – Бабушки и дедушки легко могут заблудиться в городе или на открытой местности, они теряют ориентацию и не могут самостоятельно добраться домой. Если говорить о подростках, то причины банальные – любовь, конфликты отцов и детей, желание кому-то что-то доказать. В большинстве случаев убегают из неблагополучных семей, есть даже те, кого ищем уже далеко не в первый раз и находим.

Зачастую не обходится без помощи волонтеров. Сегодня их работа налажена четко. Поисково-спасательный отряд «Ангел», занимается случаями, когда нужно привлечь к поискам как можно больше людей. Особенно они необходимы, когда жизнь человека под угрозой. Стоит ли говорить, что эти энтузиасты за свою работу денег не берут.

Пропавших без вести людей можно разделить на несколько категорий. Первая – это те, кто жив и здоров, но «решили начать новую жизнь». В эту категорию записывают людей, которые решили пропасть из-за финансовых бед, долгов и проблем с законом. Бывает и такое, что человек хочет сбежать от семьи и родных. Эти люди, как показывает практика, редко находятся, потому что они этого попросту не хотят.

Еще одна категория – те, кто жив, но по какой-то причине потерял память и не знает, кто он. Например, человек попал в ДТП или что-то случилось, что вызвало амнезию. Такой человек, вероятно, находится в медицинском учреждении или уже начал жизнь с нуля где-то в другом месте. Отдельно можно также говорить о тех, кто стал жертвой преступников или же совершил суицид. Кроме того, часто пропадают грибники, охотники, рыболовы, путешественники, спортсмены-экстремалы.

Особый случай – это дети. Теряются чаще всего именно маленькие дети, а вот подростки из дома уходят уже целенаправленно либо задерживаются у своих друзей, а родителей предупредить забывают. Больше всего обращений по статистике МВД приходит во время каникул и в выходные дни.

Очень много случаев, когда из дома уходят подростки из неблагополучных семей. Школы и социальные службы заявляют о пропаже, и детей объявляют в розыск. По информации правоохранительных органов, почти всех их находят в скором времени.

Напомним, что раньше поиском пропавших без вести людей занималось бюро регистрации несчастных случаев УВД облисполкома, но с этого года служба прекратила свое существование.

Теперь, если ваш близкий человек пропал , следует звонить 102. В первую очередь будут проверены сведения о людях, задержанных органами внутренних дел, о тех, кого отвезли в медучреждения, и информация о неопознанных трупах, а также данные обо всех несчастных случаях и ДТП за последние сутки.

Милиция и волонтеры не устают напоминать, что о своем отсутствии или незапланированном отъезде важно сообщать родственникам и друзьям. Ведь пока все силы будут брошены на поиски того, кто и не пропадал вовсе, действительно необходимая помощь может понадобиться другому.