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Финальным аккордом проекта «Я люблю жизнь!» стал концерт на гребном канале
03.11.2019 20:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня в рамках благотворительного проекта «Я люблю жизнь», о котором
Фото Валерии ИОВИК
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Сегодня в рамках благотворительного проекта «Я люблю жизнь», о котором Газета Заря писала ранее, в здании гребного канала состоялся завершающий этап...
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