ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Финальным аккордом проекта «Я люблю жизнь!» стал концерт на гребном канале

03.11.2019 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня в рамках благотворительного проекта «Я люблю жизнь», о котором Газета Заря писала ранее, в здании гребного канала состоялся завершающий этап фотоэкспозиции и концерт, на котором выступили исключительно мужчины Бреста.

Финальным аккордом проекта «Я люблю жизнь!» стал концерт на гребном канале

Финальным аккордом проекта «Я люблю жизнь!» стал концерт на гребном канале

Финальным аккордом проекта «Я люблю жизнь!» стал концерт на гребном канале

Финальным аккордом проекта «Я люблю жизнь!» стал концерт на гребном канале

Финальным аккордом проекта «Я люблю жизнь!» стал концерт на гребном канале

Финальным аккордом проекта «Я люблю жизнь!» стал концерт на гребном канале

Финальным аккордом проекта «Я люблю жизнь!» стал концерт на гребном канале

Финальным аккордом проекта «Я люблю жизнь!» стал концерт на гребном канале

Финальным аккордом проекта «Я люблю жизнь!» стал концерт на гребном канале

Финальным аккордом проекта «Я люблю жизнь!» стал концерт на гребном канале

Финальным аккордом проекта «Я люблю жизнь!» стал концерт на гребном канале

Финальным аккордом проекта «Я люблю жизнь!» стал концерт на гребном канале

Финальным аккордом проекта «Я люблю жизнь!» стал концерт на гребном канале

Финальным аккордом проекта «Я люблю жизнь!» стал концерт на гребном канале

Финальным аккордом проекта «Я люблю жизнь!» стал концерт на гребном канале

Финальным аккордом проекта «Я люблю жизнь!» стал концерт на гребном канале

Финальным аккордом проекта «Я люблю жизнь!» стал концерт на гребном канале

Финальным аккордом проекта «Я люблю жизнь!» стал концерт на гребном канале

Финальным аккордом проекта «Я люблю жизнь!» стал концерт на гребном канале

Финальным аккордом проекта «Я люблю жизнь!» стал концерт на гребном канале

Фото Валерии ИОВИК

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Сегодня в рамках благотворительного проекта «Я люблю жизнь», о котором Газета Заря писала ранее, в здании гребного канала состоялся завершающий этап...
 
Новости дня
Новости разные
 
VAR по-белорусски. Судья не назначил пенальти в ворота «Шахтера», а игрок Бреста показывал момент на смартфоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика