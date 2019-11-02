Немецкие овчарки, доберманы, ризеншнауцеры соревновались за «Кубок Зубра»

Источник материала: Виртуальный Брест

Немецкие овчарки, доберманы, ризеншнауцеры соревновались на гребном канале за «Кубок Зубра».





Начало ноября подтвердило прогнозы синоптиков и вновь порадовало брестчан теплом. Однако для четвероногих участников Республиканских соревнований профессиональных кинологов «Кубок Зубра I», которые проходят в эти выходные на гребном канале в Бресте, кажется, даже пасмурная погода препятствием не считается.

На протяжении двух дней, 2 и 3 ноября, здесь выявляли сильнейшую среди собак рабочих пород. За лавры победителя боролись немецкие и бельгийские овчарки, ризеншнауцеры, доберманы, которые демонстрировали практику послушания в городе, самоотверженно брали след в полевых условиях, отрабатывали приемы защиты и атаки.





Для питомца Светланы Климентовской из Гродно это, пожалуй, последний такой старт из разряда многофункциональных. За 9 лет жизни Антошка успел поучаствовать в чемпионатах мира и на множестве международных соревнований, приобрел бесценный опыт, закалил характер.

В Бресте он один из самых возрастных претендентов на победу. В дальнейшем, говорит хозяйка, в планах сосредоточить усилия исключительно следовой работе. Для целеустремленного пса, коим по жизни является Антошка, это вовсе не «понижение», а всего лишь перевод на «должность» с более легкими условиями труда, где его навыки придутся как нельзя кстати.

– Он очень честный, послушный, умеет слушать хозяина и выполнять задания любой сложности, - характеризует лохматого товарища Светлана. – Работает с отдачей и энтузиазмом, при этом всегда на позитиве, у Антошки не бывает плохого настроения.





Впрочем, в скверном расположении духа здесь вряд ли кого найдется упрекнуть. И хотя другой участник соревнований – ризеншнауцер Рэй – встречает нас заливистым лаем, намека на агрессию в таком поведении нет. Эмоциональную реакцию хозяин Роман Гуринович объясняет непривычной для пса обстановкой и особенностями его темперамента.

– Собаки, как и люди, могут делиться на холериков, флегматиков, сангвиников. Мне достался холерик. Поэтому я с ним борюсь, – улыбается собеседник Zarya.by. – Но вообще Рэй очень домашний. Для квартиры шнауцер, я считаю, одна из самых оптимальных пород, он гипоаллергенный, шерсти фактически нет, дома ведет себя спокойно, не лает. С котом, конечно, иерархия. Но зато кот в нашем семействе по определению не может быть толстым, Рэй ему попросту не дает такой возможности. С девчонками он общается просто. Через какое-то время сможете его погладить.

О том, что такой момент вот-вот наступит, собака дает понять всем своим видом: вальяжно усаживается мне на ноги, принюхивается и виляет хвостом. Идентификация, похоже, пройдена успешно, и Рэй действительно не против тактильного общения. Для красавца-брюнета и его хозяина это первый в карьере старт. Поэтому свое участие в турнире команда расценивает скорее как полезный опыт, нежели претензии на победу.

– Если все сложится, то будет результат, если нет, значит, просто попробуем дойти до финиша, – размышляет брестчанин. – Мы занимаемся у кинолога Александра Тимофеева, организатора этих соревнований, уже два года. Пришли к нему в клуб, чтобы воспитать щенка. Я понимал, что беру собаку, но не понимал, что собаки могут быть разные. И только внешне все выглядит очень просто, на самом деле все гораздо сложнее. На данном этапе наша задача – социализация собаки в обществе. Чтобы можно было спокойно гулять, не беспокоиться, что она доставит хозяину и прохожим какие-либо проблемы. Но для этого нужны многодневные тренировки. Исчислить временные характеристики сейчас уже не реально: три раза в день мы выгуливаем Рея, три раза в неделю занимаемся с кинологом, помимо этого, занимаемся дома самостоятельно. И только тогда может быть какой-то результат.

Супруги Татьяна и Роман из Бреста сегодня также не беспокоятся об исходе состязаний. Их малышка Берта пока что среди зрителей. Девочке всего лишь 11 месяцев, и первые старты еще впереди.

– Давно хотели завести собаку, – признается Татьяна, – а когда переехали в частный сектор, смогли осуществить мечту. Вот уже полгода она член нашей семьи. Мы активно занимаемся с кинологом, в дальнейшем тоже планируем участвовать в соревнованиях.

















Турнир «Кубок Зубра I» ставит перед собой задачи популяризации грамотной, настоящей кинологии, правильного тренинга, поясняет его организатор Александр Тимофеев, председатель Брестского областного спортивного кинологического общественного объединения «Дог ин Хаус». Это, кроме того, хорошая возможность для специалистов в данной сфере проверить свои силы и пообщаться с коллегами по цеху. Третий момент – селекция. Соревнования также способствуют выявлению лучших особей, более крепких и устойчивых, с целью развития породы. История подобного рода соревнований в нашем городе ведет свой счет с 2012 года.

Предыдущие турниры проходили и в статусе национальных, и в статусе международных. Нынешние старты позиционируются как республиканские, хотя среди участников, их в этом году 15, есть россияне и литовцы. Лучшую собаку, говорит Александр, выбирают по ряду критериев. Значение имеет состояние участника, его подготовка, презентация, быстрота реакции, способность длительное время работать без подкрепления. Далеко не последнюю роль в этом вопросе, впрочем, играет и родословная четвероногих спортсменов.





– Собака должна быть породистой, иметь все документы, - перечисляет собеседник Zarya.by. – Только сильная собака, уверенная в себе, с хорошими генами, задатками может проводить такую серьезную работу, которую мы сейчас видели. Начальный возраст – с 15 месяцев, это допуск к выполнению норматива послушания, ограничения сверху нет. Но мы любим наших питомцев, поэтому 8,5 лет – край для животного, ему уже физически тяжело. Только избранные могут выступать на протяжении 9 лет. В программе – троеборье, следовая работа, послушание, защита. В рамках конкурса послушание, например, мы вчера выходили в город, гуляли возле Макдональдса и смотрели, как собака ведет себя в обычной ситуации среди обычных людей. Это большой труд, чем мы, в общем-то, и занимаемся в нашем спортивном объединении. У нас постоянно существуют дрессировочные площадки, школа юных кинологов, где готовим молодое поколение. Всех приглашаем.

















































































































фото Валерии ИОВИК