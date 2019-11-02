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«Полезные каникулы» стартовали в Ленинском районе
03.11.2019 20:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дартс – увлекательная игра. Играть можно при любой погоде, в любом месте.
1 ноября 2019 года, в рамках межведомственной акции «Полезные каникулы», в спортивном зале ГУО "СШ № 20 г. Бреста" прошел турнир по Дартсу среди несовершеннолетних Ленинского района г. Бреста Турнир, организованный ГУО «Многопрофильный центр детей и молодёжи», комиссия и инспекция по делам несовершеннолетних и Ленинская РО ОО «БРСМ» г. Бреста, собрал 12 команд.
Дипломы победителей получили:
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Дартс – увлекательная игра. Играть можно при любой погоде, в любом месте. 1 ноября 2019 года, в рамках межведомственной акции «Полезные каникулы», в спортивном зале...
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