«Полезные каникулы» стартовали в Ленинском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

Дартс – увлекательная игра. Играть можно при любой погоде, в любом месте.





1 ноября 2019 года, в рамках межведомственной акции «Полезные каникулы», в спортивном зале ГУО "СШ № 20 г. Бреста" прошел турнир по Дартсу среди несовершеннолетних Ленинского района г. Бреста Турнир, организованный ГУО «Многопрофильный центр детей и молодёжи», комиссия и инспекция по делам несовершеннолетних и Ленинская РО ОО «БРСМ» г. Бреста, собрал 12 команд.









Дипломы победителей получили:

1 место - команда ГУО "СШ 8 г. Бреста";

2 место - команда ГУО "СШ 5 г. Бреста";

3 место - команда ГУО "СШ 32 г. Бреста".