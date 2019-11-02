ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Полезные каникулы» стартовали в Ленинском районе

03.11.2019 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Дартс – увлекательная игра. Играть можно при любой погоде, в любом месте.

«Полезные каникулы» стартовали в Ленинском районе

1 ноября 2019 года, в рамках межведомственной акции «Полезные каникулы», в спортивном зале ГУО "СШ № 20 г. Бреста" прошел турнир по Дартсу среди несовершеннолетних Ленинского района г. Бреста Турнир, организованный ГУО «Многопрофильный центр детей и молодёжи», комиссия и инспекция по делам несовершеннолетних и Ленинская РО ОО «БРСМ» г. Бреста, собрал 12 команд.

«Полезные каникулы» стартовали в Ленинском районе

«Полезные каникулы» стартовали в Ленинском районе

Дипломы победителей получили:
1 место - команда ГУО "СШ 8 г. Бреста";
2 место - команда ГУО "СШ 5 г. Бреста";
3 место - команда ГУО "СШ 32 г. Бреста".

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Дартс – увлекательная игра. Играть можно при любой погоде, в любом месте. 1 ноября 2019 года, в рамках межведомственной акции «Полезные каникулы», в спортивном зале...
 
Новости дня
Новости разные
 
VAR по-белорусски. Судья не назначил пенальти в ворота «Шахтера», а игрок Бреста показывал момент на смартфоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика