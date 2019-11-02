Источник материала: Виртуальный Брест

В эту субботу, 2 ноября 2019 года, состоялась экологическая акция по уборке территории набережной около МК «Брестская крепость-герой».





Приняли участие в данной акции администрация Ленинского района г. Бреста, Ленинская РО ОО «БРСМ» г. Бреста и ГУО «Брестский областной лицей имени П.М. Машерова».





Участники акции убрали территорию от бутылок пакетов и прочего мусора, которого набралось довольно много.





Также были вырублены кусты, которые максимально мешали проходу к самой реке.