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Состоялась экологическая акция по уборке территории набережной около МК «Брестская крепость-герой»
03.11.2019 20:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В эту субботу, 2 ноября 2019 года, состоялась экологическая акция по уборке территории набережной около МК «Брестская крепость-герой».
Приняли участие в данной акции администрация Ленинского района г. Бреста, Ленинская РО ОО «БРСМ» г. Бреста и ГУО «Брестский областной лицей имени П.М. Машерова».
Участники акции убрали территорию от бутылок пакетов и прочего мусора, которого набралось довольно много.
Также были вырублены кусты, которые максимально мешали проходу к самой реке.
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В эту субботу, 2 ноября 2019 года, состоялась экологическая акция по уборке территории набережной около МК «Брестская крепость-герой». Приняли участие в данной...
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