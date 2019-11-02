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Состоялась экологическая акция по уборке территории набережной около МК «Брестская крепость-герой»

03.11.2019 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В эту субботу, 2 ноября 2019 года, состоялась экологическая акция по уборке территории набережной около МК «Брестская крепость-герой».

Состоялась экологическая акция по уборке территории набережной около МК «Брестская крепость-герой»

Приняли участие в данной акции администрация Ленинского района г. Бреста, Ленинская РО ОО «БРСМ» г. Бреста и ГУО «Брестский областной лицей имени П.М. Машерова».

Состоялась экологическая акция по уборке территории набережной около МК «Брестская крепость-герой»

Участники акции убрали территорию от бутылок пакетов и прочего мусора, которого набралось довольно много.

Состоялась экологическая акция по уборке территории набережной около МК «Брестская крепость-герой»

Также были вырублены кусты, которые максимально мешали проходу к самой реке.

 
Теги: Брест
 
 
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  В эту субботу, 2 ноября 2019 года, состоялась экологическая акция по уборке территории набережной около МК «Брестская крепость-герой». Приняли участие в данной...
 
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