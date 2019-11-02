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Судей матча в Бресте, где не был назначен пенальти, после матч забросали бутылками
Источник материала: Tut.by
В Бресте
Напомним, арбитр не назначил пенальти в ворота «Шахтера» на 81-й минуте, когда мяч попал в руку Игорю Бурко.
Игроки «Динамо» апеллировали к судьям,
Игра закончилась вничью — 1:1.
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Виктора Шимусика и его коллег забросали бутылками, когда они уходили в подтрибунное помещение.
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