Судей матча в Бресте, где не был назначен пенальти, после матч забросали бутылками

Источник материала: Tut.by

В Бресте после матча «Динамо» и «Шахтера» , судейскую бригаду во главе с Виктором Шимусиком забросали бутылками, когда они уходили в подтрибунное помещение.

Напомним, арбитр не назначил пенальти в ворота «Шахтера» на 81-й минуте, когда мяч попал в руку Игорю Бурко.

Игроки «Динамо» апеллировали к судьям, показывали им видео момента на смартфоне , но те были непреклонны.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Игра закончилась вничью — 1:1.