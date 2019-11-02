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Судей матча в Бресте, где не был назначен пенальти, после матч забросали бутылками

03.11.2019 21:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте после матча «Динамо» и «Шахтера», судейскую бригаду во главе с Виктором Шимусиком забросали бутылками, когда они уходили в подтрибунное помещение.


Открыть/скачать видео (347.89 КБ)

Напомним, арбитр не назначил пенальти в ворота «Шахтера» на 81-й минуте, когда мяч попал в руку Игорю Бурко.


Открыть/скачать видео (2.02 МБ)

Игроки «Динамо» апеллировали к судьям, показывали им видео момента на смартфоне, но те были непреклонны.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Игра закончилась вничью — 1:1.

 
Теги: Брест
 
 
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Виктора Шимусика и его коллег забросали бутылками, когда они уходили в подтрибунное помещение.
 
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