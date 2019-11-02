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«Пока я не обследовался, у меня ничего нет». Почему люди не хотят проходить онкообследования

03.11.2019 21:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси сегодня онкологически болен каждый тридцать четвертый, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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Еще 20 лет назад диагноз «рак» был фактически приговором, который и произносить-то было не принято. Сегодня от оконкозаболеваний излечиваются 7 из 10 заболевших.

«Пока я не обследовался, у меня ничего нет». Почему люди не хотят проходить онкообследования

Инна Малаш, онкопсихотерапевт:
С чем ассоциируется рак? У некоторых очень страшные ассоциации. Когда я говорю «сахарный диабет», они говорят «ну, конфетка». У некоторых есть более неприятные, но никто не говорит про смерть.

Онкологический пациент пережил какие-то вещи, пережил какую-то деформацию. Он может говорить об этом, не говорить, но, тем не менее, народ видит какие-то изменения, даже чисто внешние. Например, химиотерапия, нет волос. И это вселяет больший страх, чем когда внешних изменений нет.

«Пока я не обследовался, у меня ничего нет». Почему люди не хотят проходить онкообследования

Инна Малаш онкопсихотерапевт, а еще человек, победивший рак. Именно к ней за помощью обращаются те, кому борьба с болезнью предстоит, и те, у кого она в разгаре или даже позади.

«На меня подписываются: «Ой, у тебя всё так на позитиве». Она заболела раком в 29 лет и откровенно рассказывала об этом в Instagram

В реалиях, когда о природе заболевания известно немного, чаще всего пациенты пытаются отыскать ответ на вопрос: «Почему я?»

«Пока я не обследовался, у меня ничего нет». Почему люди не хотят проходить онкообследования

Инна Малаш:
Когда я точно увижу анализ и написано «рак», то мне надо с этим что-то делать. Это есть инфантильная позиция: закрыл глаза, закрыл лицо, и этого не существует. Пока я не обследовался, у меня ничего нет.

Очень важно, чтобы каждый человек брал ответственность за свое здоровье на себя. Иногда люди ждут, что кто-то будет заботиться об их теле и здоровье.

Онколог: «Любому человеку, начиная с 30 лет, правильно будет провести профилактическое обследование раз в год»

«Пока я не обследовался, у меня ничего нет». Почему люди не хотят проходить онкообследования

Немаловажную роль в «нежелании» белорусов обследоваться играет недоверие. Чуть больше 10 лет прошло с момента, когда самому пациенту начали сообщать о его диагнозе. Раньше информацией делились только с родственникам. На их плечах было бремя: говорить или нет. А ведь близкие люди – это важнейший ресурс для скорейшего выздоровления онкобольного.

«И глаза загораются жизнью». Как стихи и песни помогают бороться с раком

Люди в материале: Инна Малаш
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси сегодня онкологически болен каждый тридцать четвертый, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Удастся ли сократить очереди на...
 
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