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«Пока я не обследовался, у меня ничего нет». Почему люди не хотят проходить онкообследования
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси сегодня онкологически болен каждый тридцать четвертый, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Еще 20 лет назад диагноз «рак» был фактически приговором, который и произносить-то было не принято. Сегодня от оконкозаболеваний излечиваются 7 из 10 заболевших.
Инна Малаш, онкопсихотерапевт:
Онкологический пациент пережил какие-то вещи, пережил какую-то деформацию. Он может говорить об этом, не говорить, но, тем не менее, народ видит какие-то изменения, даже чисто внешние. Например, химиотерапия, нет волос. И это вселяет больший страх, чем когда внешних изменений нет.
Инна Малаш онкопсихотерапевт, а еще человек, победивший рак. Именно к ней за помощью обращаются те, кому борьба с болезнью предстоит, и те, у кого она в разгаре или даже позади.
В реалиях, когда о природе заболевания известно немного, чаще всего пациенты пытаются отыскать ответ на вопрос: «Почему я?»
Инна Малаш:
Очень важно, чтобы каждый человек брал ответственность за свое здоровье на себя. Иногда люди ждут, что кто-то будет заботиться об их теле и здоровье.
Немаловажную роль в «нежелании» белорусов обследоваться играет недоверие. Чуть больше 10 лет прошло с момента, когда самому пациенту начали сообщать о его диагнозе. Раньше информацией делились только с родственникам. На их плечах было бремя: говорить или нет. А ведь близкие люди – это важнейший ресурс для скорейшего выздоровления онкобольного.
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Новости Беларуси. В Беларуси сегодня онкологически болен каждый тридцать четвертый, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Удастся ли сократить очереди на...
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