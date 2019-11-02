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Пациентка РНПЦ им. Александрова: «За два дня результат положили, а в Израиле 17 дней обследовали»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Но все же главное богатство центра, да и всей онкологической сферы Беларуси – медики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Именно ради них сюда, в центр имени Александрова, за тысячи километров приехала Мингуль Есмагамбетова. До этого она прибегла к помощи и казахских, и израильских специалистов, но помогли ей только здесь.
Мингуль Есмагамбетова, пациентка РНПЦ онкологии и радиологии им. Александрова:
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Новости Беларуси. Но все же главное богатство центра, да и всей онкологической сферы Беларуси – медики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Онкололог рассказал,...
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