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Пациентка РНПЦ им. Александрова: «За два дня результат положили, а в Израиле 17 дней обследовали»

03.11.2019 21:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Но все же главное богатство центра, да и всей онкологической сферы Беларуси – медики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Пациентка РНПЦ им. Александрова: «За два дня результат положили, а в Израиле 17 дней обследовали»

Онкололог рассказал, что такое глиобластома: «Уже на ранних стадиях может проявлять весьма выраженную агрессивность»

Именно ради них сюда, в центр имени Александрова, за тысячи километров приехала Мингуль Есмагамбетова. До этого она прибегла к помощи и казахских, и израильских специалистов, но помогли ей только здесь.

Пациентка РНПЦ им. Александрова: «За два дня результат положили, а в Израиле 17 дней обследовали»

Мингуль Есмагамбетова, пациентка РНПЦ онкологии и радиологии им. Александрова:
Это суперврачи. Сюда приехала, тут за два дня белорусы обследовали. За два дня сделали ПЭТ, «кишку» проглотила, сделали кардиограмму, кровь взяли. За два дня они мне результат положили. А в Израиле 17 дней обследовали, деньги выкачивали.

«Никогда не расстраиваться». Ей 11 лет и она победила рак

Пациентка РНПЦ им. Александрова: «За два дня результат положили, а в Израиле 17 дней обследовали»

Люди в материале: Мингуль Есмагамбетова
 
 
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Новости Беларуси. Но все же главное богатство центра, да и всей онкологической сферы Беларуси – медики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Онкололог рассказал,...
 
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