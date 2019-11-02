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Вязович о желающих стать членами команды МАЗа на «Дакаре»: «Много. Но это не те люди, которых можно рассматривать как членов экипажа»
Источник материала: СТВ
Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» – в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
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Вязович о желающих стать членами команды МАЗа на «Дакаре»: «Много. Но это не те люди, которых можно рассматривать как членов экипажа»
Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» – в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:А много, вообще, желающих быть пилотами, быть членами вашей команды?
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