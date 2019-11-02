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Вязович рассказал о своём огороде: «Это не значит, что мы не копаем грядки, не пашем плугом и не полем картошку»
Источник материала: СТВ
Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
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Вязович рассказал о своём огороде: «Это не значит, что мы не копаем грядки, не пашем плугом и не полем картошку»
Пилот команды «МАЗ-СПОРТавто» откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:У Вас есть дача, я знаю. И сложно представить Вас,...
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