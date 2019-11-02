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Уникальные строительные объекты Беларуси. Каким должен быть дом мечты в Минске?

03.11.2019 20:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Последний шанс купить квартиру возле Национальной библиотеки. Многофункциональный комплекс «Маяк Минска» практически завершён,  сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Уникальные строительные объекты Беларуси. Каким должен быть дом мечты в Минске?

Здесь начались продажи в последнем доме комплекса «Гоген». И это шанс для тех, кто мечтал бы приобрести квартиру в комплексе, изменившем облик города.

Уникальные строительные объекты Беларуси. Каким должен быть дом мечты в Минске?

В это трудно поверить, но еще 10 лет назад район станции метро «Восток» в Минске выглядел совсем иначе. Из местных достопримечательностей старожилы припомнят разве что салон «Счастье» для новобрачных да мозаики на стенах девятиэтажек у парадного въезда в Минск. Теперь и место въезда изменилось, и квартал стал практически развитым центром.

Как успеть и какую квартиру можно ещё купить, – наши корреспонденты продолжат.

Уникальные строительные объекты Беларуси. Каким должен быть дом мечты в Минске?

Этот дом, названный в честь французского живописца Эжена Анри Поля Гогена, венчает квартал «Маяк Минска». С его введением в строй самый популярный жилой комплекс Минска будет завершен. По факту это последние 200 квартир от застройщика в этом месте: возле Национальной библиотеки, уникальной Слепянской водной системы и главного проспекта страны со станциями метро и устоявшейся инфраструктурой. Преимущества отмечают эксперты.

Уникальные строительные объекты Беларуси. Каким должен быть дом мечты в Минске?

Юрий Жарков, участник Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Беларуси и «Белорусской ассоциации «Недвижимость»:
Очевидно, что квартал удовлетворил спрос тех, кто хочет жить не просто в Минске, а в престижном районе. Для большинства региональных покупателей этот квартал – бренд, и он весьма вожделенный. Застройщик является законодателем моды. Квартал современен для классов «комфорт», «комфорт плюс».

Уникальные строительные объекты Беларуси. Каким должен быть дом мечты в Минске?

«Маяк Минска» – классический квартал, который застраивался по модели фоновой и акцентной застройки. Фоновая застройка – это то, с чего он начинался, акцентная – чем сегодня завершается комплекс. И она выглядит наиболее соответствующей статусу центра европейской столицы.

Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы, самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall – здесь есть все, что необходимо современным горожанам. Здесь же возведен и бизнес-центр Dana Center. Белорусский подход гораздо выгоднее предложений в соседних странах. 

Уникальные строительные объекты Беларуси. Каким должен быть дом мечты в Минске?

Юрий Жарков: 
То, как сегодня застраивается Подмосковье... «Маяк Минска» очевидно выглядит лучше. У них этажность в два раза выше. Место, где находится «Маяк», несопоставимо, как и площади квартир. У нас очевидно лучше.

Уникальные строительные объекты Беларуси. Каким должен быть дом мечты в Минске?

Жить здесь будет по-настоящему комфортно! Все квартиры в доме «Гоген» свободной планировки и площадью от 47 до 77 квадратных метров. Лоджии расположены на всех жилых этажах, а окна от пола до потолка со специальной тонировкой стекол наполняют квартиры светом. Два жилых здания высотой 25 этажей объединены четырехэтажным стилобатом, в котором будут располагаться кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами.

Уникальные строительные объекты Беларуси. Каким должен быть дом мечты в Минске?

Просторное светлое лобби со стойкой консьержа и гранитными полами создавалось по индивидуальному дизайнерскому проекту. Дом будет оснащен домофонной системой и тремя скоростными бесшумными лифтами OTIS.

Уникальные строительные объекты Беларуси. Каким должен быть дом мечты в Минске?

В «Маяк Минска» есть все, что необходимо современным горожанам. Осью квартала является красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо. Это широкий променад со скульптурными арт-объектами и выверенным дизайном городского пространства. А еще это пространство активной городской жизни, которое уже не раз становилось местом проведения детских и районных праздников, городских ярмарок и фестивалей. А в сторону Национальной библиотеки бульвар Пикассо выходит к мультимедийному фонтану «Дана Танец». Это новая городская достопримечательность Минска и любимое место прогулок жителей комплекса, да и многих минчан.

Уникальные строительные объекты Беларуси. Каким должен быть дом мечты в Минске?

Квартал, который почти готов, изменил облик города. Ещё 10 лет назад здесь ничего не было. Национальная библиотека осталась доминантой района, а «Маяк Минска» дополнил концепцию развития города.

«Гоген» – последний дом комплекса – сдадут уже в августе 2020 года. Можно успеть купить здесь квартиру. Для тех, кто внесёт всю сумму, существенные скидки. При взносе в 30 % (рассрочка на 5 лет) оставшаяся сумма делится на количество месяцев рассрочки.

Уникальные строительные объекты Беларуси. Каким должен быть дом мечты в Минске?

Без справок и поручителей. До 90 % финансирования на 20 лет по партнерским банковским программам. Ставка по кредиту составит всего 5,49 % годовых на один год или 6,99 % на первые два года. Это уникальное предложение для белорусского рынка. Какое подойдет именно вам – подскажут в отделе продаж. Процесс реализации квартир в знаковом месте начался. Квартиры еще есть, но уже нельзя терять время.

Уникальные строительные объекты Беларуси. Каким должен быть дом мечты в Минске?

Люди в материале: Юрий Жарков
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Последний шанс купить квартиру возле Национальной библиотеки. Многофункциональный комплекс «Маяк Минска» практически завершён,  сообщили в...
 
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