В Беларуси 13 детей отравились парами хлора в бассейне

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Инцидент произошел сегодня в городе Барановичи Брестской области. Во время занятий в бассейне группа детей внезапно почувствовала себя плохо, сообщает БЕЛТА .

В городе Барановичи из бассейна на ул. Брестской были госпитализированы школьники. Причиной стало отравление парами хлора. В больницу попали 13 из 15 подростков, которые занимались спортом. Сообщается, что во время сеанса они почувствовали резь в горле, дыхание было затруднено.

В МЧС пояснили, что отравление произошло из-за случайного смешивания в ведре средства для обработки воды и и вещества для дезинфекции. Из-за реакции двух этих средств, произошло выделение паров хлора.

Ведро стояло в тамбуре запасного выхода из бассейна. Вредные пары из него распространились до зоны, где занималась группа детей в возрасте от 13 до 14 лет.

Все 15 детей были доставлены в Барановичскую ЦРБ, двоих из них отпустили сразу. Четверо из пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. За состоянием еще девяти подростков наблюдают медики. Завтра врачи соберут консилиум, на котором решат, сколько еще школьники пробудут в стационаре.