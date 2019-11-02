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В Беларуси 13 детей отравились парами хлора в бассейне

03.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Инцидент произошел сегодня в городе Барановичи Брестской области. Во время занятий в бассейне группа детей внезапно почувствовала себя плохо, сообщает БЕЛТА.

В городе Барановичи из бассейна на ул. Брестской были госпитализированы школьники. Причиной стало отравление парами хлора. В больницу попали 13 из 15 подростков, которые занимались спортом. Сообщается, что во время сеанса они почувствовали резь в горле, дыхание было затруднено.

В МЧС пояснили, что отравление произошло из-за случайного смешивания в ведре средства для обработки воды и и вещества для дезинфекции. Из-за реакции двух этих средств, произошло выделение паров хлора.

Ведро стояло в тамбуре запасного выхода из бассейна. Вредные пары из него распространились до зоны, где занималась группа детей в возрасте от 13 до 14 лет.

Все 15 детей были доставлены в Барановичскую ЦРБ, двоих из них отпустили сразу. Четверо из пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. За состоянием еще девяти подростков наблюдают медики. Завтра врачи соберут консилиум, на котором решат, сколько еще школьники пробудут в стационаре.

Вчера 13 актеров из Мариинского театра обратились за помощью к врачам после отравления, шестеро из них госпитализированы. Ранее сообщалось о временном закрытии хлебобулочного цеха в Армении, который обслуживал школы города Арташата. Предприятие подозревается в причастности к отравлению более 20 детей.



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Четверо из пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, за состоянием еще девяти детей наблюдают медики.
 
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