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Зарплату ни разу не получил, все отправлял тем, кто просил о помощи. Нехрестоматийные подробности из жизни Якуба Коласа
Источник материала: СТВ
В одной из серий проекта
Юрий Мицкевич, внучатый племянник Якуба Коласа:
Недзе ён дачуўся, што трэба з роднай зямлі, адкуль ты родам, набраць гразі чорнай з балота, яе нагрэць і там парыць рукі, тады паможа. Ну, заехалі на балота, машына тая ўгрузла. Взялі каня, і Колас, я як цяпер бачу тую карцінку, узяў лейцы ў рукі, пахлопаў каня па спіне і сказаў: «Но, малы!» І конь лёгенька вяцягнуў гэты ЗІМ.
Мария Мицкевич, внучка Якуба Коласа:
Мы ведаем, што раніцай ён любіў выйсці папілаваць дровы. Аднойчы прышоў карэспандэнт, каб узяць інтэрв'ю, і кажа: «Над чым вы зараз працуеце?». Ён кажа: «А што, вы не бачыце? Дровы пілую».
Уже будучи Народным поэтом и депутатом Верховного совета, Колас старался наладить быт родной деревне: помогал провести газ, построить школу. Ему писали со всех концов страны.
Зарплату вице-президента Академии наук писатель ни разу так и не получил – все отправлял почтовыми переводами тем, кто просил о помощи.
Юрий Мицкевич:
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Зарплату ни разу не получил, все отправлял тем, кто просил о помощи. Нехрестоматийные подробности из жизни Якуба Коласа
В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» внуки Коласа вспоминают неизвестные эпизоды из жизни народного поэта. Юрий Мицкевич, внучатый племянник Якуба...
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