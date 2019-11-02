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«Параллельно мы планируем лечить самих животных». Зачем при РНПЦ онкологии нужен современный виварий
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В открытии пансионата при РНПЦ онкологии участвовал Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Четыре года назад глава государства был в РНПЦ с визитом. Тогда его попросили помочь со строительством именно такого объекта, чтобы родственники пациентов не тратили внушительные суммы на жилье в окрестностях. В этот раз Александр Лукашенко снова поинтересовался: чего не хватает центру?
Александр Косинец, помощник Президента Беларуси:
И такой виварий появится, строить начнут уже в 2020 году. Это будет масштабный многофункциональный комплекс, где смогут проводить всевозможные исследования, разработку лекарств и их доклинические тесты на животных.
Сергей Красный, заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и радиологии им. Александрова:
Животные точно так же болеют злокачественными опухолями, методы лечения для них точно такие же, как и для людей. Точно так же химиотерапия, иммунотерапия, те же самые операции, клеточные вакцины – все это проводится и для животных также. На сегодняшний день мы в этом усматриваем определенную нишу.
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«Параллельно мы планируем лечить самих животных». Зачем при РНПЦ онкологии нужен современный виварий
Новости Беларуси. В открытии пансионата при РНПЦ онкологии участвовал Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Четыре года назад глава государства был в...
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