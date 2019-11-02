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«Говорил, не жалей и езди!» Как распорядились подаренными «Эмками» Колас и Купала?
Источник материала: СТВ
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Они родились в один год – реалист Колас и романтик Купала. Писателей связывала дружба, два классика шли схожими маршрутами, хоть на жизненных виражах их поджидали разные повороты судьбы. Так случилось и с подаренными двум народным поэтам «Эмками» (ГАЗ М1).
Юрий Мицкевич, внучатый племянник Якуба Коласа:
Чырвоная Армія прышла вызваляць Заходнюю Беларусь і Украіну і машыны мабілізоўвалі. Купалаву не ўзялі, бо растрэсенная была, як рэшэта, а Коласаву забралі. Дык Купала ўсё смяяўся: «Казаў жа, не шкадуй і езді, а так прасі, каб я цябе падвёз цяпер».
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В одной из серий проекта «Я шагаю по стране» рассказали об автомобилях народных поэтов. Они родились в один год – реалист Колас и романтик Купала. Писателей...
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