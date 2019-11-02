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Могилевчанке удалили опухоль в почке, при этом сохранили орган. Выписали на шестой день после операции

03.11.2019 21:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уже сегодня в каждом регионе Беларуси есть свои диспансеры, оснащенные самым необходимым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Могилевчанке удалили опухоль в почке, при этом сохранили орган. Выписали на шестой день после операции

Павел Подберезский, заведующий онкоурологическим отделением Могилевского областного онкологического диспансера:
Делается очень много для развития медицины, в том числе для закупки нового оборудования, внедрения новых технологий. Особенно хорошо это можно понять, если посмотреть, как мы работаем в последние годы. Стало гораздо больше, если говорить про хирургию, лапароскопических операций. Смысл и цель в том, чтобы улучшить качество жизни пациентов.

Могилевчанке удалили опухоль в почке, при этом сохранили орган. Выписали на шестой день после операции

Павел Подберезский онкоуролог высшей категории, член Европейской, Белорусской и Российской ассоциаций онкоурологов. Именно под его руководством впервые в регионе провели инновационные операции на органах малого таза (почках, мочевом, простате), спасшие тысячи жизней. 

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Одна из них – Татьяны Борисенко. Могилевчанке удалили опухоль в почке, при этом сохранили жизненно важный орган. Выписали на шестой день после операции.

Могилевчанке удалили опухоль в почке, при этом сохранили орган. Выписали на шестой день после операции

А ведь еще пару лет назад такой короткий период восстановления был из разряда фантастики. Но все же доктор настаивает: в основе всего – диагностика.

Могилевчанке удалили опухоль в почке, при этом сохранили орган. Выписали на шестой день после операции

Павел Подберезский: 
Плюс хирургии и онкохирургии в том, что ты видишь результат своего лечения. Ты видишь человека, когда он приходит к тебе в отделение – он, конечно, грустный, потому что ему поставили страшный диагноз. И видишь, когда он уходит, – улыбается. Ты чувствуешь, что работаешь не зря.

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Люди в материале: Павел Подберезский
 
 
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Новости Беларуси. Уже сегодня в каждом регионе Беларуси есть свои диспансеры, оснащенные самым необходимым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
 
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