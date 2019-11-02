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Могилевчанке удалили опухоль в почке, при этом сохранили орган. Выписали на шестой день после операции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уже сегодня в каждом регионе Беларуси есть свои диспансеры, оснащенные самым необходимым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Павел Подберезский, заведующий онкоурологическим отделением Могилевского областного онкологического диспансера:
Павел Подберезский онкоуролог высшей категории, член Европейской, Белорусской и Российской ассоциаций онкоурологов. Именно под его руководством впервые в регионе провели инновационные операции на органах малого таза (почках, мочевом, простате), спасшие тысячи жизней.
Одна из них – Татьяны Борисенко. Могилевчанке удалили опухоль в почке, при этом сохранили жизненно важный орган. Выписали на шестой день после операции.
А ведь еще пару лет назад такой короткий период восстановления был из разряда фантастики. Но все же доктор настаивает: в основе всего – диагностика.
Павел Подберезский:
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Могилевчанке удалили опухоль в почке, при этом сохранили орган. Выписали на шестой день после операции
Новости Беларуси. Уже сегодня в каждом регионе Беларуси есть свои диспансеры, оснащенные самым необходимым, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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