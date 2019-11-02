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Не просто писатель, но и автомеханик. Василь Быков сам сделал сигнализацию на свою «Волгу»
Источник материала: СТВ
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Знаменитый писатель Василь Быков новатор был не только в литературе. В советское время свой ГАЗ 24 он оборудовал сигнализацией собственной разработки.
Василь Быков-младший, сын Василя Быкова:
Я помню, как он со мной возился, заставляя изучать некоторые проблемы техники, машин. Та старая «Волга» было то, что ему надо было. Там он мог применить свой творческий подход.
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