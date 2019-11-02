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Дети, отравившиеся хлором в бассейне в Барановичах, выписаны из больницы
03.11.2019 22:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Тринадцать детей в возрасте от 13 до 14 лет были госпитализированы в субботу после занятий плаванием в местной СДЮШОР. Тринадцать детей, госпитализированных в субботу после занятий плаванием в Барановичах, выписаны домой, сообщили в эфире СТВ.
Ранее сообщалось, что в бассейне после занятий плаванием парами хлора отравились 13 детей в возрасте от 13 до 14 лет, они были госпитализированы. В том числе, четверо детей в состоянии средней тяжести.
"На данный момент все дети, поступившие в детскую больницу вчера, выписаны в удовлетворительном состоянии. Их здоровью ничто не угрожает, они могут посещать школу", – сообщила главный врач Барановичской детской городской больницы Эльмира Богданович.
По словам медика, пока преждевременно говорить, что причиной отравления стали пары хлора, попавшие в зал с бассейном школы олимпийского резерва.
"Это предположение, потому что работают следственные органы", – отметила главврач.
По версии, озвученной
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Тринадцать детей в возрасте от 13 до 14 лет были госпитализированы в субботу после занятий плаванием в местной СДЮШОР. Тринадцать детей, госпитализированных в...
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