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Дети, отравившиеся хлором в бассейне в Барановичах, выписаны из больницы

03.11.2019 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Тринадцать детей в возрасте от 13 до 14 лет были госпитализированы в субботу после занятий плаванием в местной СДЮШОР. Тринадцать детей, госпитализированных в субботу после занятий плаванием в Барановичах, выписаны домой, сообщили в эфире СТВ.

Дети, отравившиеся хлором в бассейне в Барановичах, выписаны из больницы

Ранее сообщалось, что в бассейне после занятий плаванием парами хлора отравились 13 детей в возрасте от 13 до 14 лет, они были госпитализированы. В том числе, четверо детей в состоянии средней тяжести.

"На данный момент все дети, поступившие в детскую больницу вчера, выписаны в удовлетворительном состоянии. Их здоровью ничто не угрожает, они могут посещать школу", – сообщила главный врач Барановичской детской городской больницы Эльмира Богданович.

По словам медика, пока преждевременно говорить, что причиной отравления стали пары хлора, попавшие в зал с бассейном школы олимпийского резерва.

"Это предположение, потому что работают следственные органы", – отметила главврач.

По версии, озвученной МЧС, причиной инцидента стало смешение средства для обработки воды и дезинфекции. В результате химической реакции выделились пары хлора, которые попали в зал с бассейном и привели к отравлению.

 
 
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  Тринадцать детей в возрасте от 13 до 14 лет были госпитализированы в субботу после занятий плаванием в местной СДЮШОР. Тринадцать детей, госпитализированных в...
 
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