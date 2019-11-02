ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В драматичном матче в Бресте «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером»

03.11.2019 22:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

«Динамо» (Брест) — «Шахтер» — 1:1

В драматичном матче в Бресте «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером»

Брест. 3 ноября. ОСК «Брестский».

В драматичном матче в Бресте «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером»

Судьи: В. Шимусик, А. Войтешонок (оба — Осиповичи), А. Бантеев (Бобруйск); В. Русаков, Е. Наумов (оба — Минск).

В драматичном матче в Бресте «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером»

«Динамо» (Брест): Гутор — Веретило, Павловец, Кики, Витус, Кисляк, Нойок, Нехайчик (к), Милевский, Хобленко, Лаптев (Гордейчук, 67).

В драматичном матче в Бресте «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером»

«Шахтер»: Чесновский — Бурко, Рыбак, Сачивко, Матвечик (к), Ковалев, Сзоке, Селява, Баланович, Бодул (Хадаркевич, 82), Хващинский (Януш, 52).

В драматичном матче в Бресте «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером»

Голы: 1:0 — Лаптев (8). 1:1 — Хващинский (22).

В драматичном матче в Бресте «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером»

Предупреждения: Кисляк (18), Селява (29), Милевский (30), Бодул (30), Хващинский (34), Баланович (39), Рыбак (76), Нехайчик (81), Сачивко (90), Нойок (91+).

В драматичном матче в Бресте «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером»

В драматичном матче в Бресте «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером»

В драматичном матче в Бресте «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером»

В драматичном матче в Бресте «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером»

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  «Динамо» (Брест) — «Шахтер» — 1:1 Брест. 3 ноября. ОСК «Брестский». Судьи: В. Шимусик, А. Войтешонок (оба — Осиповичи), А. Бантеев (Бобруйск); В. Русаков, Е. Наумов (оба...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не просто писатель, но и автомеханик. Василь Быков сам сделал сигнализацию на свою «Волгу»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика