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В драматичном матче в Бресте «Динамо» сыграло вничью с «Шахтером»
03.11.2019 22:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
«Динамо» (Брест) — «Шахтер» — 1:1
Брест. 3 ноября. ОСК «Брестский».
Судьи: В. Шимусик, А. Войтешонок (оба — Осиповичи), А. Бантеев (Бобруйск); В. Русаков, Е. Наумов (оба — Минск).
«Динамо» (Брест): Гутор — Веретило, Павловец, Кики, Витус, Кисляк, Нойок, Нехайчик (к), Милевский, Хобленко, Лаптев (Гордейчук, 67).
«Шахтер»: Чесновский — Бурко, Рыбак, Сачивко, Матвечик (к), Ковалев, Сзоке, Селява, Баланович, Бодул (Хадаркевич, 82), Хващинский (Януш, 52).
Голы: 1:0 — Лаптев (8). 1:1 — Хващинский (22).
Предупреждения: Кисляк (18), Селява (29), Милевский (30), Бодул (30), Хващинский (34), Баланович (39), Рыбак (76), Нехайчик (81), Сачивко (90), Нойок (91+).
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«Динамо» (Брест) — «Шахтер» — 1:1 Брест. 3 ноября. ОСК «Брестский». Судьи: В. Шимусик, А. Войтешонок (оба — Осиповичи), А. Бантеев (Бобруйск); В. Русаков, Е. Наумов (оба...
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