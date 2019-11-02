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Молодые депутаты. Какое будущее ждёт парламент Беларуси?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. До выборов депутатов Палаты представителей осталось всего ничего, две недели. Агитационная кампания в самом разгаре. Кандидаты в депутаты активны не только на встречах с избирателями, но и в социальных сетях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Почти все пришли на радио и телевидение с предвыборными программами. Кто-то сделал ставку на слова, кто-то – на образ. Были дебаты. Даже клипы мы видели, творческий подход. В общем и целом все так, как должно быть.
Но, наверное, одной из самых ярких примет нынешней избирательной кампании стали многочисленные размышления о том, каким же должен быть парламент. В первую очередь по составу. Ведь об обязательных профессионализме и высоких моральных качествах и говорить нечего, это априори должно отличать народного избранника.
По закону депутатом Палаты представителей может стать гражданин Беларуси, достигший 21 года. Помните себя в этом или чуть старше возрасте? Да, жизненного опыта, может, и маловато, зато сколько решимости изменить жизнь к лучшему. Свернуть горы – да пожалуйста! Так почему бы не направить эту энергию, что называется, в мирное (а в данном случае законодательное) русло? Главное, чтобы рядом были опытные коллеги и грамотно выстроенная система сдержек и противовесов.
Знакомьтесь, им от 14 до 18 лет, и это юные парламентарии. Как настоящие народные избранники, они писали свои спичи и программы и завоевывали симпатии. Правда, пока только своих сверстников. Сейчас готовы транслировать их интересы в масштабах страны. Второй созыв Республиканского совета молодежных парламентов под эгидой ЮНИСЕФ собрался на первое заседание.
Тинейджеры и политика – казалось бы, далекие друг от друга понятия. Но этим ребятам как минимум интересно. Им уже мало собственной школы и даже района. Они мыслят глобальнее и по-своему видят, как сделать мир вокруг лучше.
Для своего окружения они уже, как говорится, инфлюенсеры. А к следующему созыву и сами могут выдвигать свои кандидатуры в нижнюю палату и всерьез об этом задумываются. Нынешняя кампания – дополнительная мотивация.
Вопрос в точку звучит от скептиков с самого начала предвыборной гонки: выдвигает молодежь свои кандидатуры ради хайпа и пиара или реально настроена на продуктивную работу? Ведь самому молодому кандидату всего 21 год.
Яна Шипко, корреспондент:
Кандидаты не старше 26 лет есть в каждом регионе. В Минске так и вовсе сразу несколько претендентов возрастом 21 и 22 года. Среди потенциальных депутатов от молодежи айтишники, студенты, рабочие, медийные лица, активисты партий. Получается хороший срез общества. Кстати, то, что нужно в парламенте.
Что предлагают молодые и прогрессивные кандидаты избирателям? Прежде всего фокус, конечно, на своих ровесников.
Цель большинства претендентов – попытаться сделать так, чтобы современная молодёжь не пребывала в политической апатии. А для начала воспользовалась правом выбора.
Дальше среди предложений то, что волнует современную белорусскую молодежь (да и не только). Реформировать систему образования, но прислушиваясь к студентам и педагогам, писать законы простым и понятным языком… Поднимают в своих программах и вопросы распределения молодых специалистов, и даже смягчения наказания за легкие наркотики. В общем, избирателям есть, из чего выбрать, благо безальтернативных округов на этих выборах не будет. Особенно высока конкуренция в столице.
Давид Ротман, директор Центра социологических и политических исследований БГУ:
Пока уже на этапе агитации понятно: парламент вероятно станет медийным. Особенно молодые кандидаты не только успешно доносят свою позицию, но и общаются с избирателями через соцсети и интернет-площадки.
Валерий Бороденя, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Глава Центризбиркома Лидия Ермошина, к слову, не раз высказывалась за опыт и преемственность парламентариев. Мы спросили, готова ли она поверить в потенциал юных кандидатов. Она предложила не словом, а делом оспорить статус-кво.
Лидия Ермошина, председатель Центризберкома Беларуси:
Сейчас в мире молодые политики уже не просто тренд: порой кажется, мейнстрим. Шведская школьница Грета Тунберг взорвала сознание, подняв миллионные волны протеста против изменений климата по всей планете. Австрийский экс-канцлер Себастиан Курц в свои 27 стал самым молодым министром в мире. 20-летняя Махари Блэк самым юным членом британской палаты общин. А 22-летние депутаты сейчас работают в Австралии и Швеции.
Петр Петровский, политолог:
Да и наше правительство помолодело после последнего обновления в целом на 11 лет. Сейчас самый молодой в истории Беларуси премьер-министр. Сергею Румасу 49 лет, его первому заму Игорю Турчину – 44. Что делать поколению Z в парламенте, точно знает Егор Макаревич. Он возглавляет Молодежную палату при горсовете депутатов.
Егор Макаревич, председатель Молодежной палаты при Минском городском совете депутатов:
Поддержка предпринимательских инициатив, инновационных проектов, создание максимально комфортных условий для жизни молодежи – то, над чем в тандеме с депутатами работает Молодежная палата. Как показывает практика, в некоторых сферах, например, что касается цифровой экономики, прогрессивный взгляд очень кстати.
Егор Макаревич:
Без сомнений, опытное ядро депутатского корпуса сохранится. По мнению экспертов, минимум на 30 %. А вот сколькими голосами будет представлена в Овальном зале молодежь, пока интрига. До дня голосования ещё есть время определиться с симпатиями.
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Новости Беларуси. До выборов депутатов Палаты представителей осталось всего ничего, две недели. Агитационная кампания в самом разгаре. Кандидаты в депутаты...
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