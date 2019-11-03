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Тренер «Шахтера» не стал комментировать судейство в матче против брестского «Динамо»

03.11.2019 22:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев на пресс-конференции после матча в Бресте (1:1) не стал комментировать судейство, свою отставку, оценил шансы на чемпионство и рассказал о кадровых перестановках в составе. Слова коуча приводит клубная пресс-служба.


Фото: ФК «Шахтер»

— Матч со своей интригой, со своими стратегическими и тактическими моментами. Жаль, что не выиграли. Во втором тайме было два стопроцентных момента — выручил вратарь. Не забили — боевая ничья.

— Вы довольны, что увозите ничью?

— Судя по игре — нет. Не доволен.

— Говорят, что это ваш последний матч. Как вы это прокомментируете?

— Игру комментирую.

— Можно ли сказать, что шансов в золотой гонке не осталось?

— Я еще не считал, если честно. Теоретические есть? Три игры надо выигрывать. А соперник может проиграть. Это футбол.

— Чем вы объясните обилие желтых в первом тайме?

— Наверное, напряженностью, ответственностью, борьбой. Было достаточно плотная, жесткая игра, борьбы за инициативу. На этом фоне и нервозность. Плюс, у нас состав не оптимальный был. Не хватало у нас футболистов некоторых креативного плана.

Пока еще игроки адаптировались к позициям: Баланович, Хващинский, который давно не играл. Поэтому, перехлест эмоций был. Во втором тайме стали действовать более правильно, а в первой половине ошибки во взаимодействиях и привели к нервозности.

— Кто сильнее смотрелся: БАТЭ или Брест?

— Три команды, думаю, равноценные. В плане подбора игроков мы сегодня, может быть, послабее, потому что группа игроков не играла. А так, напряженный матч с БАТЭ, напряженная игра и здесь.

— Как вы прокомментируете момент с неназначенным пенальти во втором тайме?

— Я не судья.


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— У Хващинского первый выход в старте в чемпионате. Чем это обусловлено?

— Я упоминал выше: нехватка футболистов — травмы и так далее.

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 Динамо (Брест) 27 21 5 1 65 20 68
2 БАТЭ 27 19 4 4 54 19 61
3 Шахтер 27 18 5 4 53 19 59
 
Теги: Брест
 
 
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Сергей Ташуев подвел итоги драматичного поединка в Бресте.
 
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