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Тренер «Шахтера» не стал комментировать судейство в матче против брестского «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Главный тренер «Шахтера» Сергей Ташуев на пресс-конференции
— Матч со своей интригой, со своими стратегическими и тактическими моментами. Жаль, что не выиграли. Во втором тайме было два стопроцентных момента — выручил вратарь. Не забили — боевая ничья.
— Вы довольны, что увозите ничью?
— Судя по игре — нет. Не доволен.
— Говорят, что это ваш последний матч. Как вы это прокомментируете?
— Игру комментирую.
— Можно ли сказать, что шансов в золотой гонке не осталось?
— Я еще не считал, если честно. Теоретические есть? Три игры надо выигрывать. А соперник может проиграть. Это футбол.
— Чем вы объясните обилие желтых в первом тайме?
— Наверное, напряженностью, ответственностью, борьбой. Было достаточно плотная, жесткая игра, борьбы за инициативу. На этом фоне и нервозность. Плюс, у нас состав не оптимальный был. Не хватало у нас футболистов некоторых креативного плана.
Пока еще игроки адаптировались к позициям: Баланович, Хващинский, который давно не играл. Поэтому, перехлест эмоций был. Во втором тайме стали действовать более правильно, а в первой половине ошибки во взаимодействиях и привели к нервозности.
— Кто сильнее смотрелся: БАТЭ или Брест?
— Три команды, думаю, равноценные. В плане подбора игроков мы сегодня, может быть, послабее, потому что группа игроков не играла. А так, напряженный матч с БАТЭ, напряженная игра и здесь.
— Как вы прокомментируете момент с неназначенным пенальти во втором тайме?
— Я не судья.
— У Хващинского первый выход в старте в чемпионате. Чем это обусловлено?
— Я упоминал выше: нехватка футболистов — травмы и так далее.
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Сергей Ташуев подвел итоги драматичного поединка в Бресте.
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