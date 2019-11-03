«Я не хочу никого критиковать, парни все отдали на поле». Личка - о фантастическом матче против «Шахтера»

Источник материала: Tut.by

На послематчевой пресс-конференции главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка кратко подвел итоги встречи с «Шахтером» (1:1) , не стал критиковать судей, которые не назначили пенальти в ворота «горняков» и поблагодарил тренерский штаб и игроков. Его слова приводит клубная пресс-служба .



Фото: ФК «Динамо» (Брест)

— Мы хотели три очка, но 1:1 тоже неплохой результат в матче против «Шахтера». Соперник был силен и заряжен на борьбу. В первом тайме было два стандарта и гости один из них реализовали. Во втором — создали два опасных момента.

Сегодня наша команда показала характер, борьбу и силу на поле. Мы могли забить второй гол, который принес бы три очка. Я не хочу никого критиковать, сегодня парни все отдали на поле.

Хочу сказать спасибо Андрею Прокопюку и Питеру Левену, которые готовили команду в мое отсутствие, они хорошо справились со своей задачей. И команде, и всем моим помощникам — спасибо.

Видео момента игры рукой в штрафной «Шахтера».

В комментарии для «Трибуны» он также не стал критиковать судейство, добавив, что они должны нести ответственность за свои решения.

— Судьи тоже люди. Они могут ошибаться, как и игроки на поле. Тренер может с заменами, например, ошибаться. Судья ошибался сегодня чуть-чуть много. Но надо сказать, что Денис Лаптев во втором тайме имел стопроцентный момент для гола. Если бы он забил, то не было бы никаких вопросов. Я хочу, чтобы мы все смотрели на себя.

— Как вы прокомментируете момент с не назначенным пенальти во втором тайме?

— Я стою за 60 метров от момента. Я так понимаю, что судья за линией должен помогать судье. И когда он видит эту ситуацию с двух метров, все должен видеть замечательно. Возьмет он ответственность за себя на этот момент. Как я ответственен за игроков на поле, так и он за моменты на поле. Почему он получает деньги (тренер в этот момент потирает пальцы). Ты можешь ошибаться как игрок или я — это нормально. Я ничего не буду говорить про судей, они все люди. Но другой случай, когда ты сделал так (показывает, что судья в этом моменте повернул голову от момента). Это ответственность, — сказал Личка.

Брест за три тура до финиша чемпионата на семь очков опережает Борисов. Команде достаточно одержать одну победу в оставшихся трех матчах или три раза не проиграть.

Брестским динамовцам предстоит сыграть на выезде 10 ноября с «Ислочью», дома с «Витебском» и в гостях у минского «Динамо».

БАТЭ же ждут матчи с «Витебском» на выезде, с минским «Динамо» на «Борисов-Арене» и в последнем туре в Жодино против «Торпедо-БелАЗ».

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки 1 Динамо (Брест) 27 21 5 1 65 20 68 2 БАТЭ 27 19 4 4 54 19 61 3 Шахтер 27 18 5 4 53 19 59