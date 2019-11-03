ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я не хочу никого критиковать, парни все отдали на поле». Личка - о фантастическом матче против «Шахтера»

03.11.2019 22:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На послематчевой пресс-конференции главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка кратко подвел итоги встречи с «Шахтером» (1:1), не стал критиковать судей, которые не назначили пенальти в ворота «горняков» и поблагодарил тренерский штаб и игроков. Его слова приводит клубная пресс-служба.


Фото: ФК «Динамо» (Брест)

— Мы хотели три очка, но 1:1 тоже неплохой результат в матче против «Шахтера». Соперник был силен и заряжен на борьбу. В первом тайме было два стандарта и гости один из них реализовали. Во втором — создали два опасных момента.

Сегодня наша команда показала характер, борьбу и силу на поле. Мы могли забить второй гол, который принес бы три очка. Я не хочу никого критиковать, сегодня парни все отдали на поле.

Хочу сказать спасибо Андрею Прокопюку и Питеру Левену, которые готовили команду в мое отсутствие, они хорошо справились со своей задачей. И команде, и всем моим помощникам — спасибо.

Видео момента игры рукой в штрафной «Шахтера».


Открыть/скачать видео (2.02 МБ)

В комментарии для «Трибуны» он также не стал критиковать судейство, добавив, что они должны нести ответственность за свои решения.

— Судьи тоже люди. Они могут ошибаться, как и игроки на поле. Тренер может с заменами, например, ошибаться. Судья ошибался сегодня чуть-чуть много. Но надо сказать, что Денис Лаптев во втором тайме имел стопроцентный момент для гола. Если бы он забил, то не было бы никаких вопросов. Я хочу, чтобы мы все смотрели на себя.


Открыть/скачать видео (3.27 МБ)

— Как вы прокомментируете момент с не назначенным пенальти во втором тайме?

— Я стою за 60 метров от момента. Я так понимаю, что судья за линией должен помогать судье. И когда он видит эту ситуацию с двух метров, все должен видеть замечательно. Возьмет он ответственность за себя на этот момент. Как я ответственен за игроков на поле, так и он за моменты на поле. Почему он получает деньги (тренер в этот момент потирает пальцы). Ты можешь ошибаться как игрок или я — это нормально. Я ничего не буду говорить про судей, они все люди. Но другой случай, когда ты сделал так (показывает, что судья в этом моменте повернул голову от момента). Это ответственность, — сказал Личка.

Брест за три тура до финиша чемпионата на семь очков опережает Борисов. Команде достаточно одержать одну победу в оставшихся трех матчах или три раза не проиграть.

Брестским динамовцам предстоит сыграть на выезде 10 ноября с «Ислочью», дома с «Витебском» и в гостях у минского «Динамо».

БАТЭ же ждут матчи с «Витебском» на выезде, с минским «Динамо» на «Борисов-Арене» и в последнем туре в Жодино против «Торпедо-БелАЗ».

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 Динамо (Брест) 27 21 5 1 65 20 68
2 БАТЭ 27 19 4 4 54 19 61
3 Шахтер 27 18 5 4 53 19 59
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Марцел Личка рассказал о впечатлениях от матча его команды против «Шахтера».
 
Новости дня
Новости разные
 
Зарплату ни разу не получил, все отправлял тем, кто просил о помощи. Нехрестоматийные подробности из жизни Якуба Коласа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика