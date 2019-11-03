ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

03.11.2019 — Разное | Новости Новолукомля  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Новолукомля

Люди нередко разрешают возникшие между ними споры с помощью физической силы, особенно часто это происходит в семье. А если кто-то из участников конфликта находится в состоянии алкогольного опьянения, то это неминуемо ведет к печальным последствиям. И бытовая драка становится преступлением.

В октябре прошлого года чашничанин, 1977 года рождения, как обычно вечером дома отдыхал в компании с пивом. Свободного времени у мужчины было хоть отбавляй - на тот момент он нигде не работал. И любимым времяпрепровождением стало принятие спиртных напитков. Употребление алкоголя внутрь, видимо, увеличивало значимость самого себя как хозяина дома. И замечания жены мужчиной были восприняты в штыки. В результате между супругами разыгрался скандал. В квартире вместе с родителями на тот момент находился их старший сын, который стал заступаться за мать. Пьяный отец дебоширить не прекратил и сын вызвал милицию. Это еще больше разозлило пьяного мужчину. Он ударил сына по лицу, а потом с угрозой «тебя только придушить» схватил своего ребенка за шею и начал сжимать. В процессе борьбы сын попытался вырваться, но под руками отца, сдавливающими его горло, стал задыхаться. И не приди мать на помощь, все могло закончиться очень плохо. Женщина оттянула пьяного мужа, пытаясь привести его в чувство, ударяя по щекам, и освободила сына.

На суде, состоявшемся в феврале 2019 года, мужчина полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся. Но справедливое наказание неизбежно. Опираясь на показания потерпевшего и свидетеля, с учетом мнения государственного обвинителя прокурора Чашникского района, мужчина был признан виновным. За угрозу убийством своему старшему сыну, он отправился в места лишения свободы сроком на один год.


Сергей Галимбовский
прокурор Чашникского района

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Люди нередко разрешают возникшие между ними споры с помощью физической силы, особенно часто это происходит в семье. А если кто-то из участников конфликта...
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы самые быстро ржавеющие иномарки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика