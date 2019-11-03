Источник материала: Новости Новолукомля

Люди нередко разрешают возникшие между ними споры с помощью физической силы, особенно часто это происходит в семье. А если кто-то из участников конфликта находится в состоянии алкогольного опьянения, то это неминуемо ведет к печальным последствиям. И бытовая драка становится преступлением.



В октябре прошлого года чашничанин, 1977 года рождения, как обычно вечером дома отдыхал в компании с пивом. Свободного времени у мужчины было хоть отбавляй - на тот момент он нигде не работал. И любимым времяпрепровождением стало принятие спиртных напитков. Употребление алкоголя внутрь, видимо, увеличивало значимость самого себя как хозяина дома. И замечания жены мужчиной были восприняты в штыки. В результате между супругами разыгрался скандал. В квартире вместе с родителями на тот момент находился их старший сын, который стал заступаться за мать. Пьяный отец дебоширить не прекратил и сын вызвал милицию. Это еще больше разозлило пьяного мужчину. Он ударил сына по лицу, а потом с угрозой «тебя только придушить» схватил своего ребенка за шею и начал сжимать. В процессе борьбы сын попытался вырваться, но под руками отца, сдавливающими его горло, стал задыхаться. И не приди мать на помощь, все могло закончиться очень плохо. Женщина оттянула пьяного мужа, пытаясь привести его в чувство, ударяя по щекам, и освободила сына.



На суде, состоявшемся в феврале 2019 года, мужчина полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся. Но справедливое наказание неизбежно. Опираясь на показания потерпевшего и свидетеля, с учетом мнения государственного обвинителя прокурора Чашникского района, мужчина был признан виновным. За угрозу убийством своему старшему сыну, он отправился в места лишения свободы сроком на один год.



Сергей Галимбовский

прокурор Чашникского района