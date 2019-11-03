Названы самые быстро ржавеющие иномарки

Источник материала: Вороновская газета





Автоэксперты составили список из пяти наиболее быстро ржавеющих иномарок. В рейтинг специалисты включили автомобили возрастом от пяти до 14 лет, сообщает NJCAR.RU .

Самым стойким к коррозии оказался кузов американского Ford Mondeo, выпускавшегося с 2006 по 2010 годы. За пять лет эксплуатации на нем практически не появляется ржавчины: небольшие очаги можно заметить лишь на днище, порогах и колесных арках.

Серебро досталось японской Mazda 6 поколения GG, производившегося в период с 2005 по 2008 год. В отличие от лидера рейтинга, через шесть лет эксплуатации «рыжики» на этом автомобиле можно увидеть на крыльях и дверях.

Третью строчку заняла японская Nissan Almera первого поколения, сборка которой происходила в Европе. Первые очаги коррозии появлялись на автомобиле уже через 3-4 года эксплуатации.

Немецкий Opel Astra оказался на четвертом месте: несмотря на относительно медленное «гниение», практически все кузовные детали с годами дали слабину.

Лидером антирейтинга стал китайский внедорожник Geely Emgrand X7, выпускавшийся с 2011 по 2013 годы. Его детали начинали ржаветь уже в первый год эксплуатации. При этом кузов автомобиля не обрабатывается составами для оцинковки.

mir24.tv