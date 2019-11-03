Семейные выходные с пользой. Найден способ легкого обучения детей новым словам

Источник материала: Полымя

Наверное, каждый родитель желает, чтобы их ребенок вырос хорошо образованным человеком. Поэтому многие люди пытаются как можно раньше научить своих детей писать и читать. Однако, перед всем этим, малышам необходимо научиться говорить, а для этого им необходимо запомнить очень много новых слов. По расчетам ученых, некоторые дети способны выучивать по одному слову каждые два часа, но оказалось, что существует метод еще более быстрого обучения. О нем рассказали ученые из американского штата Айова в статье, опубликованной в научном журнале Experimental Child Psychology .





Для многих это будет большим открытием, но заучивание иностранных слов в зрелом возрасте и запоминание слов родного языка в детстве — это совершенно разные процессы. Они настолько не похожи друг на друга, что в них задействуются совершенно разные отделы головного мозга. Как правило, взрослому человеку легче запоминать новую информацию, строя ассоциации с уже известными ему предметами. У детей же все происходит наоборот — они запоминают новые слова, когда им не мешают уже имеющиеся у них знания.

Так, по крайней мере, считают американские ученые во главе с психологом Лариссой Сэмуэльсон. Она и группа ее помощников задались вопросом — каким образом дети 1,5–2 лет запоминают новые для них слова? По их мнению, способность ребенка запоминать названия новых для него предметов напрямую зависит от того, среди каких вещей находится неизвестный объект. Чтобы проверить свое предположение, они решили провести небольшой эксперимент.

В нем участвовало 82 ребенка, которых обучили двум новым «словам». Первым оказалось слово zeb, под которым исследователи подразумевали ковшик для меда. Вторым оказалось yok, который обозначает ситечко. Этих двух слов не существует в английском языке — ученые придумали их сами, чтобы малышам было легче выговаривать названия новых предметов. В принципе, они сделали все верно — где вы видели, чтобы двухгодовалый ребенок при виде ковшика для меда четко выговаривал «honey dipper»? Нет уж, в рамках эксперимента логичнее предложить им легкую альтернативу в виде zeb.





Во второй части эксперимента детей обучали другому вымышленному слову — blick, что означает игрушку в виде птицы. Малышей поделили на две группы, одной из которой новый предмет показывали в окружении уже известным им машинкам и куклам. Вторая группа изучала слово blick, смотря на игрушку в окружении малознакомых им ковшику zeb и ситечка yok. После того, как дети немного поиграли с игрушечной птицей, их отпустили на перерыв — они отправились раскрашивать картинки.

После отдыха у детей спросили, как называется игрушка в виде птицы. Вторая группа малышей, которые учили новое слово в окружении малознакомых предметов, запомнила название игрушки гораздо лучше. Причем дети 2,5 лет справились с этим лучше, чем их младшие товарищи. Первая группа малышей, скорее всего, справилась с задачей хуже, потому что знакомые игрушки рассеивали их внимание. А вот новые предметы наоборот, улучшила бы их концентрацию за счет повышенного интереса.

Считается, что новое открытие будет полезно как педагогам в детских садах и школах, так и родителям. Вполне может быть, что новый подход к обучению значительно ускорит умственное развитие детей. Так что не стоит удивляться, если через 5 лет количество читающих книжки пятилетних детей резко возрастет.