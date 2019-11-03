Кореличчане рассуждают, каким должен быть депутат

Источник материала: Полымя

До начала выборов депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь осталось две недели. Предвыборная кампания потенциальных депутатов в самом разгаре. Каким видят своего депутата жители Кореличчины?





Татьяна ЗАПАСНИК,

учитель теоретических дисциплин Кореличской детской школы искусств, молодой специалист:

– Быть депутатом – задача не из простых. И сложность заключается в большей степени не в его работе, а в качествах, которыми человек должен обладать. Депутат должен быть примером для подражания любому человеку. Прежде всего важны его моральные качества: честность, человеколюбие, открытость. А его слова должны подтверждаться делами.

Дмитрий ШАНЬКО,

начальник караула пожарно-аварийной спасательной части № 2 г.п. Мир Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

– Депутат – это лицо народа. Именно поэтому гражданам важно не ошибиться в выборе и быть в курсе хода предвыборной кампании. Депутат должен быть честным, отзывчивым, человечным, грамотным во всех направлениях, обладать отличными ораторскими способностями.

Константин ПЕТРИМАН,

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Мирского государственного профессионально-технического колледжа:

– Депутату необходимо уметь располагать людей к доверию, быть действительно избранником народа. Чтобы вышло именно так, он должен уметь видеть на перспективу, обладать видением конкретной проблемы и не менее конкретного ее решения. Сложность работы депутата заключается в том, что она должна стать частью жизни. Будучи депутатом, нельзя вечером закрыть кабинет и снова стать обычным человеком.

Елизавета МУТИЛОВИЧ

Фото Марины КОЗЛОВИЧ и участников опроса