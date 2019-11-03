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Концерт Пугачевой прошел в Минске. Ее наградили орденом и подарили конфеты от Лукашенко

03.11.2019 22:30 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Уникальные конфеты, изготовленные по особой технологии, Алле Пугачевой в Минске от имени Александра Лукашенко вручила глава Администрации президента Наталья Кочанова.

Концерт Примадонны прошел а Минске 2 ноября с большим аншлагом. «Минск-Арена» собрала порядка десяти тысяч человек.

Пугачева пела полтора часа, при этом исполнила только три старых песни: «Свеча горела на столе», «Любовь, похожая на сон» и «Женщина, которая поет».

Во время концерта Народную артистку СССР наградили орденом Дружбы народов. Его певице вручат в посольстве Беларуси в Москве.

Сам президент Беларуси также хотел присутствовать на концерте, но в это время находится с рабочим визитом ОАЭ.

«Я передаю его слова искреннего восхищения вашим творчеством и талантом, слова благодарности за доброе отношение к нашей стране и искренние поздравления с высокой государственной наградой», - сказала Кочанова.

Пугачева скандировала «Дружба!». От имени президента Кочанова вручила ей цветы и изготовленные по специальной технологии конфеты, которые вручаются только первым лицам государств.

«Вот она – сладкая жизнь», - пошутила Пугачева.

«Я сладкое уже давно не ем, но от такого человека я приму конфеты, - привет Батьку!» - цитирует певицу TUT.BY.

Фото Instagram ziatinapmu

 
Теги: Минск
 
 
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Уникальные конфеты, изготовленные по особой технологии, Алле Пугачевой в Минске от имени Александра Лукашенко вручила глава Администрации президента Наталья...
 
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