|
Импульс развития. Новые экономические стратегии Беларуси и ОАЭ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На неделе Александр Лукашенко отправился с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. В программе были встречи с руководством этой страны и деловыми кругами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Какие экономические результаты можно констатировать прямо сейчас? В 2017 году страны наторговали более чем на 90 миллионов долларов, в 2018-м – почти на 75 миллионов. За семь месяцев 2019 года товарооборот превысил 55 миллионов, что на треть больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Растут и прямые иностранные инвестиции – в январе-июле Объединенные Арабские Эмираты вложили в белорусскую экономику более 25 миллионов долларов.
Юлия Огнева, СТВ:
Одной из сфер, в которых страны планируют взаимодействовать особенно активно, называется аграрный сектор. Анонсированы крупные контракты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На неделе Александр Лукашенко отправился с визитом в Объединенные Арабские Эмираты. В программе были встречи с руководством этой страны и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)