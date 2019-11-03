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Прогнозные параметры на 2020 год. Комментарий Юлии Огневой

03.11.2019 21:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На неделе стали известны цифры прогнозных параметров на 2020 год, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Так, валовой внутренний продукт должен прирасти минимум на 2,8 %, экспорт товаров и услуг – на 3,6 %, денежные доходы населения – на 2,4 %. Инфляция не должна превысить 5 %.

Прогнозные параметры на 2020 год. Комментарий Юлии Огневой

Юлия Огнева, СТВ:
Напомню, это доработанные параметры. В сентябре глава государства отправил пакет прогнозных документов разработчикам из-за того, что задания на год были недостаточно напряженными.

Понятно, что каждый из параметров – это показатель работы экономики, а прямое следствие выполнения заданий – это повышение нашего с вами уровня жизни. Но для страны с открытой экономикой – такой, как наша, – определяющим критерием является объем экспорта. Нам нужно продавать за рубеж не менее 70 % произведенной продукции.

Правда, пока результаты нельзя назвать впечатляющими. Выполнить план по экспорту на этот год поможет разве что чудо.

Люди в материале: Юлия Огнева
 
 
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Новости Беларуси. На неделе стали известны цифры прогнозных параметров на 2020 год, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так, валовой внутренний продукт должен...
 
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