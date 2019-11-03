Кто в Беларуси пострадал от кризиса 2015-16 годов больше всего?

Источник материала: Ежедневник





В отличие от предыдущих кризисов, кризис 2015-2016 годов в первую очередь ударил по самым уязвимым группам населения.

Последний кризис отличался от других

На одной из панельных дискуссий в ходе «Кастрычніцкага эканамічнага форума» были представлены результаты исследования, посвященного влиянию кризиса 2015-2016 годов на разные слои населения Беларуси. Исследование было проведено научным директором BEROC Екатериной Борнуковой и экономистом Исследовательского центра ИПМ Глебом Шимановичем по заказу Всемирного банка на основе данных выборочного обследования домохозяйств по уровню жизни, проводимого Белстатом.

Как отметила Екатерина Борнукова, презентуя итоги исследования, последний кризис 2015-2016 годов значительно отличался от предыдущих.

«К примеру, в кризис 2008-2009 годов наблюдалось лишь замедление роста доходов населения, падения не было ни у кого, кроме самых богатых слоев населения. В кризис 2010-2011 годов было падение дохода лишь у самых богатых и представителей среднего класса», – отметила эксперт.

В 2015-2016 годах наблюдалась же кардинально иная ситуация: более глубоким было падение доходов, также длительнее по времени был сам кризис. К тому же больше всего от кризиса пострадали самые бедные слои населения и средний класс.

Как заметила Екатерина Борнукова, в последний кризис доходы упали у всех социально-экономических групп, и что важно, чем ниже был доход до кризиса, тем сильнее было его падение.

В Минске доходы за весь кризис упали меньше чем на 6%, а в малых городах доходы упали на 16%, при том что изначально там доходы были ниже, чем в Минске.

Что с бедностью

Исходя из официальных цифр, незначительно выросла бедность, с 5 до 7% на пике кризиса.

Умеренная бедность, которую считает Белстат (по минимальному потребительскому бюджету, куда включаются не только базовые нужды, но и социально-культурные), подскочила до 35%. До кризиса была ниже 20%.

Также стало больше уязвимых домохозяйств (рискующих оказаться в бедности), их доля увеличилась с 17% до 29%.

«То есть уязвимые слои населения пострадали в кризис больше всего», – заключила научный директор BEROC .

Почему это произошло?

По словам Екатерины Борнуковой, основное в поддержке благосостояния для людей – это трудовые доходы.

Она отметила, что согласно самостоятельным оценкам людей по поводу того, что упало их благосостояние, выяснилось, что занятость существенно не падала, основным драйвером снижения доходов стало падение уровня оплаты труда.

«Единственная группа людей, которая говорит, что у них снизились доходы из-за уровня занятости, это те, кто считаются официально бедными. И это неудивительно, так как потеря работы существенно увеличивает риск бедности», – заметила эксперт.

Что домохозяйства делают в ответ на кризис, на снижение оплаты труда? Результаты исследования показали, что люди интенсивно начали увеличивать производство на своих приусадебных хозяйствах, особенно это касалось малых городов. Здесь в кризис уровень доходов в натуральной форме вырос почти на 30%.

Что происходило с источниками доходов?

Екатерина Борнукова обратила внимание на то, что трудовые доходы в период кризиса упали, а трансферты от государства (пенсии, пособия), которые вроде бы как должны были смягчить кризис, показывали отрицательную динамику.

Эксперт объяснила это тем, что трансферты от государства, а это в первую очередь пенсии и детские пособия, сильно привязаны к заработным платам. Раз падали одни, то не росли и другие.

На вопрос, когда ваше благосостояние ухудшилось, что вы делали в ответ на это, большинство респондентов выбрало вариант – сокращение расходов.

Очень мало было тех, кто искал дополнительный заработок, и тех, кто полагался на помощь государства, незначительное число было и тех, кто полагался на помощь родственников.

«Интересно, что богатые сокращали расходы на товары длительного потребления, а остальные (самые бедные и средний класс) сокращали расходы на продукты питания. В основном, экономили на мясе, рыбе, овощах и фруктах», – заключила эксперт.