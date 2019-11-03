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Лучшие действия по изменению бизнес-климата – ликвидация административных барьеров

04.11.2019 00:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лучшие действия по изменению бизнес-климата – ликвидация административных барьеров

Условия ведения предпринимательской деятельности в Беларуси по сравнению с предыдущим годом, по мнению большинства бизнесменов, остались без изменений.

Об этом говорится в исследовании состояния малого и среднего частного бизнеса в Беларуси в 2019 году, проведенном Исследовательским центром ИПМ.  Работа основывается на опросе, который был проведен для Исследовательского центра ИПМ компанией MIA Research в июле-августе 2019 года по репрезентативной выборке (401 компания).

Как говорится в исследовании, ухудшение условий ведения предпринимательской деятельности в Беларуси по сравнению с предыдущим годом отметили 30.2% респондентов, а улучшение – 15.5%. К наиболее значимым внешним барьерам для развития бизнеса опрошенные представители малых и средних предприятий (МСП) отнесли:  Высокие ставки налогов – 50%; обременительные административные процедуры (лицензии, сертификация, проверки и пр.) - 50.9%;  неравные условия деятельности по сравнению государственными предприятиями – 44.3%; изменчивое законодательство (в том числе налоговое) – 43.5%; высокие процентные ставки – 40.6%.

 Наименее существенными препятствиями для развития стали:  высокая преступность, регулирование занятости (процедуры увольнения и найма), плохое состояние здоровья населения, валютное регулирование и неразвитость фондового рынка.  При этом 72.6% респондентов назвали существующие барьеры преодолимыми.

Из предпринятых правительством шагов по улучшению бизнес-климата наиболее положительными были оценки действий правительства по ликвидации излишних административных барьеров. 21.9% респондентов ответили, что данные меры в целом положительно повлияли на их бизнес. Придание контрольной деятельности предупредительного характера, переход к преимущественному использованию профилактических мер в целом положительно оценили 21.4% представителей МСП.

Наименее эффективными опрошенные назвали создание равных условий ведения бизнеса и обеспечение развития добросовестной конкуренции независимо от формы собственности и развитие частной собственности, повышение защиты прав собственности и пользования имуществом.

В отношении эффективности работы отдельных документов, регулирующих условия ведения бизнеса, мнения предпринимателей практически не различаются. Наиболее эффективным они считают Декрет №7 «О развитии предпринимательства». Однако наиболее значимым выводом здесь является то, что более 30% представителей бизнеса не знают о действии этих документов.

Результаты политики Национального банка по снижению инфляции и повышению доверия к национальной валюте также не всегда заметны для респондентов – 39.4% из них затруднились с оценкой действий НББ. При этом 32.2% опрошенных считают, что предпринятые меры позволили стабилизировать ситуацию в краткосрочном периоде, и 19.5%, что они повысили предсказуемость ситуации на валютном рынке. И только 9% представителей МСП считают, что эти меры не решили никаких проблем, а лишь усугубили ситуацию.

 
 
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Условия ведения предпринимательской деятельности в Беларуси по сравнению с предыдущим годом, по мнению большинства бизнесменов, остались без изменений.
 
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