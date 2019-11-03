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Копейки по цене квартиры: сколько можно получить за советские монеты
Источник материала: Myfin
Предупреждаем, что все приведенные ниже цифры это не предложение покупки и не гарантия стоимости, но лишь констатация того факта, что кто-то в последние 2 года покупал данные монеты и банкноты по указанной цене.
Сколько стоят монеты СССР?
Начнем ликбез с довоенных монет. Их еще можно найти где-то в карманах прадедушкина пиджака. Чтобы не путаться между рублями разных эпох и стран, современную цену укажем в долларах США.
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фото: Klads.org Предупреждаем, что все приведенные ниже цифры это не предложение покупки и не гарантия стоимости, но лишь констатация того факта, что кто-то в...
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