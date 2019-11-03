В плавание по осенним маршрутам отправились более 1500 ребят Московского района г.Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Каникулы, каникулы – веселая пора!

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Ребята с нетерпением ожидали, когда они смогут познакомиться с новыми пассажирами «Оздоровительного корабля», поучаствовать в захватывающих играх, посетить мастер-классы, поиграть со сказочными героями, принять участие в познавательных экскурсиях и увлекательных путешествиях.





В 6 дневное плавание по осенним оздоровительным маршрутам отправились более 1500 ребят Московского района г.Бреста из 33 учреждений образования.





В добрый путь Вам! Навстречу заманчивым горизонтам и удивительным открытиям!











