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В плавание по осенним маршрутам отправились более 1500 ребят Московского района г.Бреста

04.11.2019 07:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Каникулы, каникулы – веселая пора!

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Ребята с нетерпением ожидали, когда они смогут познакомиться с новыми пассажирами «Оздоровительного корабля», поучаствовать в захватывающих играх, посетить мастер-классы, поиграть со сказочными героями, принять участие в познавательных экскурсиях и увлекательных путешествиях.

В плавание по осенним маршрутам отправились более 1500 ребят Московского района г.Бреста

В 6 дневное плавание по осенним оздоровительным маршрутам отправились более 1500 ребят Московского района г.Бреста из 33 учреждений образования.

В плавание по осенним маршрутам отправились более 1500 ребят Московского района г.Бреста

В добрый путь Вам! Навстречу заманчивым горизонтам и удивительным открытиям!

В плавание по осенним маршрутам отправились более 1500 ребят Московского района г.Бреста

В плавание по осенним маршрутам отправились более 1500 ребят Московского района г.Бреста

В плавание по осенним маршрутам отправились более 1500 ребят Московского района г.Бреста

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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  Каникулы, каникулы – веселая пора! Ребята с нетерпением ожидали, когда они смогут познакомиться с новыми пассажирами «Оздоровительного корабля», поучаствовать...
 
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