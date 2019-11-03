ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый тренер Александры Саснович: два сезона был сумасшедший прогресс. Скорее всего, она немного ушла на отдых

04.11.2019 02:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От Александры Саснович в этом сезоне ждали качественного рывка, но не дождались, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Первый тренер Александры Саснович: два сезона был сумасшедший прогресс. Скорее всего, она немного ушла на отдых

По итогам 2018 года Саше удалось закрепиться в середине топ-50, и все надеялись на дальнейший прогресс. К сожалению, ряд неудач развеял все чаяния. Отличный старт сезона на австралийской серии (четвертьфинал в Брисбене), полуфинал в Сиднее и выход в третий раунд на Australian Open не нашли продолжения. У Александры в пассиве стартовые провалы аж на 13 крупных турнирах за год.

Первый тренер Александры Саснович: два сезона был сумасшедший прогресс. Скорее всего, она немного ушла на отдых

Игорь Светлаков, первый тренер Александры Саснович:
Сезон был довольно закономерным, потому что предыдущих два сезона – это был сумасшедший старт, сумасшедший прогресс. Это был финал Кубка Федерации, это был подъем в рейтинге. Это было максимальное эмоциональное и физическое накопление. И в тот же момент с накоплением, как правило, идет истощение.

Выполнив базу минимальную на этот сезон, подкрепив свои очки основные прошлого года, она, я думаю, скорее всего, ушла немного на отдых. Немножко перезагружается, ищет новые схемы, новых ищет тренеров, набирает себе новую команду. Думаю, что она пойдет дальше развиваться, расти и совершенствовать свой теннис.

Первый тренер Александры Саснович: два сезона был сумасшедший прогресс. Скорее всего, она немного ушла на отдых

Татьяна Пучек, капитан женской сборной Беларуси в матчах Кубка Федерации:
Саша Саснович удивила меня очень на US Open, сыграв полуфинал пары. Потому что традиционно как-то, даже в Кубке Федерации, в принципе, Сашу как парного игрока сильно никто не рассматривал.

Она может очень хорошо играть пару. Может, но по ходу сезона так получается, что одиночный рейтинг у нее на порядок лучше, чем парный, и во многие турниры она просто в пару не попадает и играет ее крайне мало. Если посмотреть, сколько она парных турниров по году сыграла, то там на пальцах руки пересчитаешь. И тут US Open, такой великолепный результат. В принципе, Саша как парный игрок открылась и просто великолепный теннис показывала и прекрасный результат.

Первый тренер Александры Саснович: два сезона был сумасшедший прогресс. Скорее всего, она немного ушла на отдых

Показатели статистики у Саснович отнюдь не радостные. Всего 39 матчей в одиночке, и из них 22 поражения. Отсюда и неутешительный итог года: 68 место в табели о рангах сейчас против 30-го год назад.

Первый тренер Александры Саснович: два сезона был сумасшедший прогресс. Скорее всего, она немного ушла на отдых

Люди в материале: Александра Саснович, Игорь Светлаков, Татьяна Пучек
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. От Александры Саснович в этом сезоне ждали качественного рывка, но не дождались, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Татьяна Пучек: на Кубке Федерации в Австралии уже была прежняя Вика Азаренко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика