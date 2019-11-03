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Первый тренер Александры Саснович: два сезона был сумасшедший прогресс. Скорее всего, она немного ушла на отдых
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От Александры Саснович в этом сезоне ждали качественного рывка, но не дождались, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
По итогам 2018 года Саше удалось закрепиться в середине топ-50, и все надеялись на дальнейший прогресс. К сожалению, ряд неудач развеял все чаяния. Отличный старт сезона на австралийской серии (четвертьфинал в Брисбене), полуфинал в Сиднее и выход в третий раунд на Australian Open не нашли продолжения. У Александры в пассиве стартовые провалы аж на 13 крупных турнирах за год.
Игорь Светлаков, первый тренер Александры Саснович:
Выполнив базу минимальную на этот сезон, подкрепив свои очки основные прошлого года, она, я думаю, скорее всего, ушла немного на отдых. Немножко перезагружается, ищет новые схемы, новых ищет тренеров, набирает себе новую команду. Думаю, что она пойдет дальше развиваться, расти и совершенствовать свой теннис.
Татьяна Пучек, капитан женской сборной Беларуси в матчах Кубка Федерации:
Она может очень хорошо играть пару. Может, но по ходу сезона так получается, что одиночный рейтинг у нее на порядок лучше, чем парный, и во многие турниры она просто в пару не попадает и играет ее крайне мало. Если посмотреть, сколько она парных турниров по году сыграла, то там на пальцах руки пересчитаешь. И тут US Open, такой великолепный результат. В принципе, Саша как парный игрок открылась и просто великолепный теннис показывала и прекрасный результат.
Показатели статистики у Саснович отнюдь не радостные. Всего 39 матчей в одиночке, и из них 22 поражения. Отсюда и неутешительный итог года: 68 место в табели о рангах сейчас против 30-го год назад.
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Первый тренер Александры Саснович: два сезона был сумасшедший прогресс. Скорее всего, она немного ушла на отдых
Новости Беларуси. От Александры Саснович в этом сезоне ждали качественного рывка, но не дождались, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
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