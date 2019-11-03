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Бормашина, Мрачный гром, Мистер «Нет». Вспоминаем влиятельного белорусского политика Андрея Громыко

04.11.2019 01:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О знаменитых белорусах рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

Бормашина, Мрачный гром, Мистер «Нет». Вспоминаем влиятельного белорусского политика Андрея Громыко

Целая эпоха международных отношений и послевоенный мир связаны с именем Андрея Громыко. Ялтинская, Потсдамская конференции, а подписанных им дипломатических соглашений за полвека наберется на гору высотой с Монблан. 28 лет Громыко был министром иностранных дел Советского Союза при 6 генсеках: от Сталина до Горбачева.

Бормашина, Мрачный гром, Мистер «Нет». Вспоминаем влиятельного белорусского политика Андрея Громыко

Молодой дипломат станет одним из крестных отцов ООН. Именно Громыко, несмотря на доминирование Вашингтона, отстоит право вето, которое используется до сих пор.

Бормашина, Мрачный гром, Мистер «Нет». Вспоминаем влиятельного белорусского политика Андрея Громыко

А в 1945 от имени Советского Союза подпишет Устав ООН. Кстати, одним из учредителей организации была и Беларусь. После этого наш земляк не будет сходить с полос западных изданий.

Бормашина, Мрачный гром, Мистер «Нет». Вспоминаем влиятельного белорусского политика Андрея Громыко

Алексей Громыко, директор Института Европы Российской Академии наук, внук Андрея Громыко:
Он был таким посланцем мягкой силы Советского Союза. Он вызывал некую оторопь у собеседников, когда он демонстрировал свое прекрасное знание политики, истории, культуры, литературы той страны, в которую приезжал.

Бормашина, Мрачный гром, Мистер «Нет». Вспоминаем влиятельного белорусского политика Андрея Громыко

За невозмутимость и непреклонность  его будут называть Мрачный гром, Бормашина, а чаще всего – Мистер «Нет».

Алексей Громыко:
Дед сам рассказывал, что «я сам слышу от них «no» намного чаще, чем они от меня мое «нет». Дед был Мистером «да», когда он добивался от партнеров того, что было выгодно нашей стране.

Бормашина, Мрачный гром, Мистер «Нет». Вспоминаем влиятельного белорусского политика Андрея Громыко

Андрей Громыко встречался практически со всеми послевоенными президентами США. Но больше всего запомнил встречу с Кеннеди. Будущий американский президент брал интервью у Громыко еще будучи популярным корреспондентом.

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Бормашина, Мрачный гром, Мистер «Нет». Вспоминаем влиятельного белорусского политика Андрея Громыко

Западные политики уважали Громыко настолько, что даже называли в честь него своих детей. Как например, глава МИД ФРГ Вальтер Шеель.

Алексей Громыко:
Он сказал, что «в вашу честь мы назвали нашу дочь Андреа».

Звучная фамилия ему достанется по названию деревни Старые Громыки на Гомельщине. Ее носили почти все жители деревни.

Бормашина, Мрачный гром, Мистер «Нет». Вспоминаем влиятельного белорусского политика Андрея Громыко

В мемуарах Громыко вспоминал, как хотел работать на гомельской спичечной фабрике «Везувий». После назначения послом США, в Америку он будет лететь через Италию. И там захочет посмотреть на Везувий вулкан.

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Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Андрей Громыко, Алексей Громыко
 
 
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О знаменитых белорусах рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Целая эпоха международных отношений и послевоенный мир связаны с именем Андрея...
 
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