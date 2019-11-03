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Бормашина, Мрачный гром, Мистер «Нет». Вспоминаем влиятельного белорусского политика Андрея Громыко
Источник материала: СТВ
О знаменитых белорусах рассказали в одной из серий проекта
Целая эпоха международных отношений и послевоенный мир связаны с именем Андрея Громыко. Ялтинская, Потсдамская конференции, а подписанных им дипломатических соглашений за полвека наберется на гору высотой с Монблан. 28 лет Громыко был министром иностранных дел Советского Союза при 6 генсеках: от Сталина до Горбачева.
Молодой дипломат станет одним из крестных отцов ООН. Именно Громыко, несмотря на доминирование Вашингтона, отстоит право вето, которое используется до сих пор.
А в 1945 от имени Советского Союза подпишет Устав ООН. Кстати, одним из учредителей организации была и Беларусь. После этого наш земляк не будет сходить с полос западных изданий.
Алексей Громыко, директор Института Европы Российской Академии наук, внук Андрея Громыко:
За невозмутимость и непреклонность его будут называть Мрачный гром, Бормашина, а чаще всего – Мистер «Нет».
Алексей Громыко:
Андрей Громыко встречался практически со всеми послевоенными президентами США. Но больше всего запомнил встречу с Кеннеди. Будущий американский президент брал интервью у Громыко еще будучи популярным корреспондентом.
Западные политики уважали Громыко настолько, что даже называли в честь него своих детей. Как например, глава МИД ФРГ Вальтер Шеель.
Алексей Громыко:
Звучная фамилия ему достанется по названию деревни Старые Громыки на Гомельщине. Ее носили почти все жители деревни.
В мемуарах Громыко вспоминал, как хотел работать на гомельской спичечной фабрике «Везувий». После назначения послом США, в Америку он будет лететь через Италию. И там захочет посмотреть на Везувий вулкан.
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О знаменитых белорусах рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Целая эпоха международных отношений и послевоенный мир связаны с именем Андрея...
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