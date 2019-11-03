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Первый тренер Арины Соболенко: «Рано или поздно она станет первой ракеткой мира»

04.11.2019 01:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Арина Соболенко способна целый год держать в напряжении своих болельщиков, в чем мы могли убедиться, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Первый тренер Арины Соболенко: «Рано или поздно она станет первой ракеткой мира»

Ей удалось разжиться титулом в самом начале сезона, став триумфатором турнира в Шэньчжэне. Далее последовала куда менее удачная австралийская серия, затем не особо успешные турниры в Европе. Тут и сама Арина, и ее поклонники приуныли.

Первый тренер Арины Соболенко: «Рано или поздно она станет первой ракеткой мира»

А вот на американском континенте игра пошла. Уверенность в своих силах вернулась к Арине во второй половине лета, когда она сумела добраться до финала турнира в Сан-Хосе. Впереди был снова вояж в Азию, и не просто поиграть на хороших состязаниях в хорошей компании, но и защитить свои прошлогодние очки. Тут уже начал сказываться психологический фактор, умение сконцентрироваться и выдать результат.

Первый тренер Арины Соболенко: «Рано или поздно она станет первой ракеткой мира»

И пожалуйста: победа на крупном турнире в Ухане. Здесь ей удалось и титул защитить, и очки не растерять. Как итог – попадание на малый итоговый турнир WТА в Чжухае. На волне успеха в Ухани Арина и тут титул взяла, выдав четыре победы в четырех матчах.

Первый тренер Арины Соболенко: «Рано или поздно она станет первой ракеткой мира»

Алена Вергеенко, первый тренер Арины Соболенко:
Глядя на сегодняшнюю ее игру, на эмоциональное состояние, я вижу, когда она может выигрывать, когда не может выигрывать. Для меня она вообще не поменялась. И, конечно, переживаю, конечно, наблюдаю за каждым ее турниром. Для меня это тоже все волнительно.

Арина всю жизнь удивляла, удивляет и, надеюсь, будет удивлять. Она очень нестандартный человек.

Я думаю, что рано или поздно она станет первой ракеткой мира. У нее все для этого есть.

Первый тренер Арины Соболенко: «Рано или поздно она станет первой ракеткой мира»

Кстати, из всех трех теннисисток именно у Соболенко больше всего сыгранных за сезон матчей – 61. Из них 39 побед и 22 поражения. Завершает Соболенко 2019 год, как и предыдущий 2018-й, на 11 строчке мирового рейтинга.

Первый тренер Арины Соболенко: «Рано или поздно она станет первой ракеткой мира»

Люди в материале: Алена Вергеенко, Арина Соболенко
 
 
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Новости Беларуси. Арина Соболенко способна целый год держать в напряжении своих болельщиков, в чем мы могли убедиться, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. ...
 
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