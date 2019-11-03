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Первый тренер Арины Соболенко: «Рано или поздно она станет первой ракеткой мира»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Арина Соболенко способна целый год держать в напряжении своих болельщиков, в чем мы могли убедиться, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Ей удалось разжиться титулом в самом начале сезона, став триумфатором турнира в Шэньчжэне. Далее последовала куда менее удачная австралийская серия, затем не особо успешные турниры в Европе. Тут и сама Арина, и ее поклонники приуныли.
А вот на американском континенте игра пошла. Уверенность в своих силах вернулась к Арине во второй половине лета, когда она сумела добраться до финала турнира в Сан-Хосе. Впереди был снова вояж в Азию, и не просто поиграть на хороших состязаниях в хорошей компании, но и защитить свои прошлогодние очки. Тут уже начал сказываться психологический фактор, умение сконцентрироваться и выдать результат.
И пожалуйста: победа на крупном турнире в Ухане. Здесь ей удалось и титул защитить, и очки не растерять. Как итог – попадание на малый итоговый турнир WТА в Чжухае. На волне успеха в Ухани Арина и тут титул взяла, выдав четыре победы в четырех матчах.
Алена Вергеенко, первый тренер Арины Соболенко:
Арина всю жизнь удивляла, удивляет и, надеюсь, будет удивлять. Она очень нестандартный человек.
Я думаю, что рано или поздно она станет первой ракеткой мира. У нее все для этого есть.
Кстати, из всех трех теннисисток именно у Соболенко больше всего сыгранных за сезон матчей – 61. Из них 39 побед и 22 поражения. Завершает Соболенко 2019 год, как и предыдущий 2018-й, на 11 строчке мирового рейтинга.
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Новости Беларуси. Арина Соболенко способна целый год держать в напряжении своих болельщиков, в чем мы могли убедиться, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. ...
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