ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Сёма мы его называли»: 3 из 9 президентов Израиля имеют белорусские корни

04.11.2019 01:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

О знаменитых белорусах рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

«Сёма мы его называли»: 3 из 9 президентов Израиля имеют белорусские корни

Трое из девяти президентов Израиля имеют белорусские корни. Хаим Вейцман родился в деревне Мотоль на Полесье. В 1949 он стал первым президентом в истории Израиля.

«Сёма мы его называли»: 3 из 9 президентов Израиля имеют белорусские корни

«Сёма мы его называли»: 3 из 9 президентов Израиля имеют белорусские корни

В 60-х пост президента достается уроженцу Новогрудчины – Залману Шазару.

«Сёма мы его называли»: 3 из 9 президентов Израиля имеют белорусские корни

А деревня Вишнево – родина Шимона Переса. Полномочия президента он сложил с себя в 2014 году. Здесь, в Воложинском районе, Перес жил до 11 лет.

«Сёма мы его называли»: 3 из 9 президентов Израиля имеют белорусские корни

Владимир Волков, одноклассник Шимона Переса:
Шимона Переса батька в 1931 году уехал в Палестину на заработки. И приехал только в 1933 году и забрал семью.

«Сёма мы его называли»: 3 из 9 президентов Израиля имеют белорусские корни

Перес дважды посещал малую родину. Владимир Иванович с детства был знаком с Шимоном, они вместе учились в школе и тогда будущий политик был просто Сёмой.

Владимир Волков:
Не называл я его президентом. Сёма мы называли, как в детстве было. У меня дома он был, заходил, вспоминали мы. Расспрашивал меня, как я жил, где учился.

«Сёма мы его называли»: 3 из 9 президентов Израиля имеют белорусские корни

Перес лауреат Нобелевской премии мира. О белорусских корнях и дедушке раввине, который погиб во время войны, политик часто вспоминал в интервью.

«Сёма мы его называли»: 3 из 9 президентов Израиля имеют белорусские корни

Шимон Перес, президент государства Израиль (2007-2014 г):
Родился в маленьком еврейском местечке. Эта земля была под польским контролем, но это была Беларусь. Многому меня научил мой дедушка, он учил меня Талмуду и Достоевскому. Я был под его чарами, ведь дед учился в ешиве. И он, и отец родились в Воложине. А там находилась самая известная во всем еврейском мире ешива.

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Шимон Перес, Владимир Волков
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О знаменитых белорусах рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Трое из девяти президентов Израиля имеют белорусские корни. Хаим Вейцман родился...
 
Новости дня
Новости разные
 
Короткевич предсказал, что вместо роддома будет его музей. Рассказываем о самом читаемом белорусском авторе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика