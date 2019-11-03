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«Сёма мы его называли»: 3 из 9 президентов Израиля имеют белорусские корни
Источник материала: СТВ
О знаменитых белорусах рассказали в одной из серий проекта
Трое из девяти президентов Израиля имеют белорусские корни. Хаим Вейцман родился в деревне Мотоль на Полесье. В 1949 он стал первым президентом в истории Израиля.
В 60-х пост президента достается уроженцу Новогрудчины – Залману Шазару.
А деревня Вишнево – родина Шимона Переса. Полномочия президента он сложил с себя в 2014 году. Здесь, в Воложинском районе, Перес жил до 11 лет.
Владимир Волков, одноклассник Шимона Переса:
Перес дважды посещал малую родину. Владимир Иванович с детства был знаком с Шимоном, они вместе учились в школе и тогда будущий политик был просто Сёмой.
Владимир Волков:
Перес лауреат Нобелевской премии мира. О белорусских корнях и дедушке раввине, который погиб во время войны, политик часто вспоминал в интервью.
Шимон Перес, президент государства Израиль (2007-2014 г):
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О знаменитых белорусах рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Трое из девяти президентов Израиля имеют белорусские корни. Хаим Вейцман родился...
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