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Короткевич предсказал, что вместо роддома будет его музей. Рассказываем о самом читаемом белорусском авторе

04.11.2019 00:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О жизни и творчестве известного белорусского писателя вспомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

Короткевич предсказал, что вместо роддома будет его музей. Рассказываем о самом читаемом белорусском авторе

Задатки гения в писатели угадывались с детства: читать он начал в 3 года, а в 6 лет уже писал свои первые стихи.

Короткевич предсказал, что вместо роддома будет его музей. Рассказываем о самом читаемом белорусском авторе

Короткевич предсказал, что вместо роддома будет его музей. Рассказываем о самом читаемом белорусском авторе

Отсюда начался жизненный путь Короткевича. Причем буквально – раньше в этом здании размещался роддом. По городской легенде, в юности писатель однажды предсказал, что в этом здании будет его музей. Так оно и случилось.

Короткевич предсказал, что вместо роддома будет его музей. Рассказываем о самом читаемом белорусском авторе

Лина Готовская, заведующий Оршанским музеем В.С. Короткевича:
Геніяльны чалаве сваёй эпохі. І як ён сам казаў, ён будаваў сваю матрыцу будучыні, і ён пабудаваў яе.

Короткевич предсказал, что вместо роддома будет его музей. Рассказываем о самом читаемом белорусском авторе

Тут Короткевич преподавал два года.

Короткевич предсказал, что вместо роддома будет его музей. Рассказываем о самом читаемом белорусском авторе

Анна Ярошко, ученица Владимира Короткевича (1956 г.):
К нам приехал Владимир Семенович после распределения преподавать русский язык и литературу. Высокий, стройный, красивый, молодой. Нам так нравилось, речь его была звонкая, юморная.

Короткевич предсказал, что вместо роддома будет его музей. Рассказываем о самом читаемом белорусском авторе

Короткевич предсказал, что вместо роддома будет его музей. Рассказываем о самом читаемом белорусском авторе

Белорусская литература ждала своего Вальтер Скотта, Короткевич стал основоположником белорусского исторического романа. За мистическими сюжетами – пласты реальной национальной истории. «Дикая охота короля Стаха», «Черный замок Ольшанский» – эти историко-приключенческие детективы принесли ему огромную популярность.

Короткевич предсказал, что вместо роддома будет его музей. Рассказываем о самом читаемом белорусском авторе

Но был и другой Короткевич – романтик. Свою последнюю книгу лирики он назвал «Был. Есть. Буду». И снова предвидел: Короткевич и сегодня один из самых читаемых белорусских авторов.

Зарплату ни разу не получил, все отправлял тем, кто просил о помощи. Нехрестоматийные подробности из жизни Якуба Коласа

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Владимир Короткевич, Анна Ярошко, Лина Готовская
 
 
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О жизни и творчестве известного белорусского писателя вспомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране». Задатки гения в писатели угадывались с детства:...
 
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