Высокотехнологичная позиция. Как в Беларуси прошла перепись населения?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На неделе завершился масштабный национальный проект. В Беларуси прошла перепись населения, самая высокотехнологичная в истории, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.





У нас был выбор: можно было переписаться в интернете, прийти на стационарный участок или дождаться переписчика.





Юлия Огнева, СТВ:

И все бы хорошо, если бы не тот негативный фон, который создавали отдельные диванные эксперты. И данные якобы не защищены, и вопросы глупые, и в целом бесполезная это затея. Тут вспоминается анекдот, который заканчивается фразой: «Не знаю как, но не так». И терзают смутные сомнения в адекватности горе-комментаторов. Ведь от этого во многом зависит экономическая безопасность страны.