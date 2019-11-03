ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Высокотехнологичная позиция. Как в Беларуси прошла перепись населения?

04.11.2019 00:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На неделе завершился масштабный национальный проект. В Беларуси прошла перепись населения, самая высокотехнологичная в истории, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Высокотехнологичная позиция. Как в Беларуси прошла перепись населения?

У нас был выбор: можно было переписаться в интернете, прийти на стационарный участок или дождаться переписчика.

Высокотехнологичная позиция. Как в Беларуси прошла перепись населения?

Юлия Огнева, СТВ:
И все бы хорошо, если бы не тот негативный фон, который создавали отдельные диванные эксперты. И данные якобы не защищены, и вопросы глупые, и в целом бесполезная это затея. Тут вспоминается анекдот, который заканчивается фразой: «Не знаю как, но не так». И терзают смутные сомнения в адекватности горе-комментаторов. Ведь от этого во многом зависит экономическая безопасность страны.

Александр Лукашенко: Поэтому перепись нужна. А вот это бряцание языком… Я говорю: что ни сделай, все будет плохо

Люди в материале: Юлия Огнева
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На неделе завершился масштабный национальный проект. В Беларуси прошла перепись населения, самая высокотехнологичная в истории, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лучшие действия по изменению бизнес-климата – ликвидация административных барьеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика