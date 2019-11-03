|
Высокотехнологичная позиция. Как в Беларуси прошла перепись населения?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На неделе завершился масштабный национальный проект. В Беларуси прошла перепись населения, самая высокотехнологичная в истории, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
У нас был выбор: можно было переписаться в интернете, прийти на стационарный участок или дождаться переписчика.
Юлия Огнева, СТВ:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На неделе завершился масштабный национальный проект. В Беларуси прошла перепись населения, самая высокотехнологичная в истории, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)