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Мы не закрываемся в спортзале, а работаем во всех направлениях. Интервью с Анатолием Симончиком
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О силе белорусской школы, о чемпионате мира по кикбоксингу и грядущей Европе разговор с гостем студии «Неделя спорта», первым заместителем председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса Анатолием Симончиком.
Все зиждется на спортсменах
Виталий Гурков, СТВ:
Анатолий Симончик, заместитель председателя Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса:
Состояние сборной оцениваю очень высоко. Считаю, что мотивация должна быть запредельная
Виталий Гурков:
Анатолий Симончик:
Мы, руководство федерации, всегда ставим перед спортсменами и тренерами высокие цели на любом старте, независимо, будь то чемпионат мира, чемпионат Европы или какой-то другой международный турнир. Ну, а здесь домашний чемпионат. Думаю, что выступление будет достойное.
Какой будет имиджевая часть чемпионата Европы
Кристина Момот, СТВ:
Анатолий Симончик:
Мы сделали несколько интересных моментов. Первое: мы для участников делаем культурную программу. Мы организуем им вечернюю экскурсию по Минску. У нас есть, что показать: красивые улицы, подсветки, чисто.
Во-вторых, мы делаем обязательно социальную программу. Хочу сказать, что этот чемпионат Европы будет безбилетный, вход свободный для всех категорий. Плюс мы приглашаем, обеспечиваем транспортом детей из школ-интернатов. Так есть такая – Виталий знает, мы в Корее делали и в других странах – акция «Спорт для всех». Представители команд едут в школы. Мы уже провели переговоры со школами. И 5-7 числа представители, допустим, Германии едут в школы и делаются уроки спорта. Это тоже такая презентабельная программа.
Мы не закрываемся в одном спортзале, мы работаем во всех направлениях.
Какие подарки будут дарить гостям чемпионата Европы
Виталий Гурков:
Анатолий Симончик:
Также хочу презентовать: каждый участник, зарегистрированный спортсмен, получит вот такой мешочек, а в мешочке – поиграем в Деда Мороза – вот такие вот перчаточки, красные и синие. Попробуйте, они релаксные. С логотипом чемпионата мира.
Мы очень хотим, чтобы спортсмены и тренеры из Беларуси увезли частичку нашей страны.
Профессиональный турнир раза в три затратнее, чем любительский. Сложно найти спонсора
Виталий Гурков:
Анатолий Симончик:
Кристина Момот:
В таком ударном виде спорта, как наш, «спортивный век» спортсмена достаточно недолог
Анатолий Симончик:
Виталий Гурков:
Анатолий Симончик:
Но здесь еще и от Виталика зависит. Он сейчас и клуб свой открыл, и тренерской работой занимается. Как говорят, ему уже определенные карты даны в руки воспитать смену. Он сам очень много прошел-проехал: профессиональные бои, любительские.
Спортсмену очень сложно найти работу, которая устраивала бы обе стороны
Виталий Гурков:
У меня вопрос серьезный есть – накипел, скажем так. У нас есть смена, у нас есть молодежь классная, спортсмены, которые фанатично занимаются этим видом спорта. Как их удержать? У нас же не так много мест в команде, зарплатные дела. Как удержать резерв, замотивировать и организовать рабочий процесс так, чтобы мы не потеряли тех ребят, которые у нас сейчас есть?
Анатолий Симончик:
Понимаете, спортсмену очень сложно найти работу, которая устраивала бы обе стороны.
Виталий Гурков:
Анатолий Симончик:
Чемпионат Европы по муай-тай в Минске. Показываем, как готовится белорусская команда
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Новости Беларуси. О силе белорусской школы, о чемпионате мира по кикбоксингу и грядущей Европе разговор с гостем студии «Неделя спорта», первым заместителем...
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