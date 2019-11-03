ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я стал инвалидом, а он на свободе». Суд оправдал пьяного водителя, который сбил пешехода

04.11.2019 08:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В ноябре 2016 года в Барановичах пьяный водитель на Mitsubishi Pajero сбил на обочине пешехода. Пострадавший получил тяжелые травмы и стал инвалидом второй группы. Казалось, что в этом случае все очевидно: водителя, который ехал подшофе, признают виновником аварии и сурово накажут. Но все оказалось не так просто: расследование аварии затянулось почти на три года, а когда дело дошло до суда, обвиняемого оправдали — судья посчитал, что преступление не доказано.


«Сбил человека и уехал на заправку»

ДТП произошло на окраине Барановичей 13 ноября 2016 года около 18.13. По двухполосному проспекту Машерова ехал Mitsubishi Pajero, за рулем был 45-летний Валерий. В это время по обочине, справа от машины и навстречу ей, шел мужчина — 53-летний Сергей, которого и сбил джип.

Сразу после аварии водитель Mitsubishi Pajero остановился и вышел из авто, посмотрел на пострадавшего, а после сел за руль и уехал на ближайшую АЗС. Правда, через некоторое время он вернулся на место ДТП. В это время там уже были скорая и ГАИ, которых вызвали свидетели аварии.

Сергея без сознания доставили в реанимацию. Валерия отвезли на экспертизу — выяснилось, что он пьян.


Проспект Машерова в Барановичах. Дорога не освещается, разметки и выделенного тротуара нет. Джип сбил Сергея возле леса, на правой обочине

В отношении водителя Mitsubishi Pajero возбудили уголовное дело по двум уголовным статьям: 317 п. 4 и 159 п. 3.

Ст. 317 п. 4 УК РБ. Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения.

Наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Ст. 159 п. 3 У РБ. Заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности или с косвенным умыслом поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние.

Наказывается арестом или лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.

— Из-за переломов я год пролежал на спине, перенес несколько операций. За эти почти три года водитель и его родственники ни разу не выходил на связь со мной. Никто у меня не просил прощения и помощь не предлагал, — рассказывает AUTO.TUT.BY пострадавший Сергей.

«Пешеход сам выскочил под колеса»

Уголовное дело рассматривали в суде Барановичей в октябре этого года. Гособвинитель озвучил данные следствия: водитель джипа мог видеть пешехода и аварии можно было избежать. Однако, алкогольное опьянение не позволило Валерию нормально контролировать обстановку на дороге и реагировать на изменение ситуации.

На момент ДТП обвиняемому водителю Mitsubishi Pajero Валерию было 45 лет. Живет он в Барановичах, как раз недалеко от места, где произошла авария. Мужчина разведен, имеет средне-специальное образование, не работает, инвалид второй группы. Джип не его — принадлежит брату, а Валерий распоряжается авто по доверенности. В 2014 году обвиняемый был судим за неуплату алиментов и приговорен к исправительным работам, на момент ДТП судимость не была погашена.

С предъявленным прокурором обвинением Валерий не согласился и утверждал, что ПДД он не нарушал и пешехода не сбивал — тот сам выскочил под колеса джипа, поэтому избежать наезда водитель не мог. Мужчина также заявил, что в опасном положении сбитого пешехода не оставлял — с ним оставались другие люди.

Несмотря на непризнание своей вины в ДТП, Валерий, как владелец источника повышенной опасности, готов был выплатить пострадавшему за нанесенный моральный вред три тысячи рублей.


На суде обвиняемый отметил: управлять авто медики ему разрешили. В день аварии он чувствовал себя нормально, по Машерова ехал с ближним светом фар, со скоростью около 60 км/ч. Отметим: джип был технически исправен, с пройденным ТО.

То, что по правой обочине от авто шел человек, водитель видел. По словам Валерия, когда Mitsubishi подъехал к пешеходу, тот резко вышел на проезжую часть, прямо под колеса авто. Водитель джипа резко нажал на тормоз, но избежать наезда на мужчину не смог. Впрочем, в протоколе осмотра места аварии отмечено, что следов шин и торможения там нет, из-за этого эксперт впоследствии не мог установить точное место наезда на пешехода, скорость движения джипа. Валерий парирует: следов нет из-за того, что в авто сработала система ABS.


Водитель вышел из авто, посмотрел на сбитого пешехода. Потом остановил попутную машину, и попросил людей, которые в ней находились, вызвать скорую помощь. А сам после этого сел в свой автомобиль и уехал на АЗС. Там он заказал себе кофе, а минут через десять вернулся на место аварии. В этот момент туда уже приехали скорая и ГАИ.

Водитель помог погрузить пострадавшего в скорую помощь, а потом поехал с инспектором ГАИ сдавать кровь на экспертизу. Анализ показал, что в его крови содержалось 1,1 промилле алкоголя.

«Водку выпил после ДТП»

В суде обвиняемый утверждал, что выпил спиртное после аварии, когда ехал на заправку: был в стрессе, случайно в салоне авто оказалась бутылка с 100−150 грамм водки. Но сразу после аварии, когда шло разбирательство, мужчина говорил инспекторам ГАИ, что пил алкоголь до ДТП.


— Джип сбил меня, когда я остановился на обочине, чтобы прикурить сигарету. До этого я видел, что меня догонял попутный автомобиль и впереди едет авто, — вспоминал в суде о событиях перед аварией пострадавший Сергей. — Склонился подкурить, потом приподнял голову — в глаза яркий свет фар, удар и боль по всему телу.

Сергей пришел в себя в больнице, через девять дней после аварии. Медики выяснили, что во время наезда пешеход был трезв, из-за ДТП у него образовались тяжелые травмы. До конца восстановиться мужчина не смог, сейчас он инвалид второй группы. Потерпевший заявил иск о материальном возмещении морального вреда на сумму сто тысяч рублей.

Адвокат: «Первые эксперименты проводили с нарушениями»

Расследование дела растянулось почти на три года. Сначала следствие вели сотрудники Барановичского РОСК. Проводилось несколько следственных экспериментов, на которых был и обвиняемый. Их результаты показали, что водитель джипа мог увидеть пешехода лишь за 1,5−2 секунды, а поэтому предотвратить наезд не мог.

— Те эксперименты проводили неправильно, были нарушены методические рекомендации, я указывала на это следователям. Из-за этого расследование пошло по неверному пути. В результате дело 10 декабря 2018 года было прекращено — нет состава преступления. Водителя Mitsubishi наказали по административной статье: оштрафовали и лишили прав. Кстати, он и после этого управлял машиной — дважды его привлекали за это к ответственности, — рассказала AUTO.TUT.BY представитель пострадавшего, адвокат Виктория Клевко.


Пострадавшая сторона с таким решением не согласилась, и адвокат с жалобой отправилась на прием к председателю СК Ивану Носкевичу. Через два дня после закрытия дела следствие возобновили. Но материалы передали следователям в Брест. Те заново проводили следственные эксперименты — выяснилось, что водитель Mitsubishi Pajero мог видеть пешехода за 6 секунд до наезда и аварии можно было бы избежать.


Однако обвиняемый считает верными выводы именно первых экспериментов - проводились они в его присутствии. А вот на экспериментах, которые организовали следователи Бреста, его не приглашали. Но в материале дела есть сведения, что об этом Валерий был оповещен. Повторные эксперименты с другими результатами, указывающими на его вину, водитель считает недостоверными и утверждает, что эти доказательства фальшивые, а само дело сфабриковано.

Суд: «Оправдать — вина не доказана»

Прокурор, доказывая вину в ДТП Валерия, взяла за основу следственные эксперименты, которые проводили следователи из Бреста, ведь первые исследования были сделаны с нарушением методик, не в то время суток. Гособвинитель сообщил, что виновность Валерия в преступлении по ст. 317 п. 4 и ст. 159 п. 3. доказана и просил, с учетом рецидива преступлений, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три с половиной года с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима, также, лишить прав на пять лет.

Адвокат Виктория Клевко просила суд наказать обвиняемого более строго — дать ему шесть лет лишения свободы, а также лишить прав — на 5 лет.


Суд Барановичского района исследовал и оценил доказательства по делу, и пришел к выводу, что вина водителя Mitsubishi Pajero в преступлении по обеим уголовным статьям не доказана. При этом судья Оксана Копач сделала вывод, что результаты первых экспериментов проводились правильно, а потому — достоверны. А вот результаты исследований, которые проводили следователи из Бреста — недостоверны.


В результате Валерия признали невиновным и оправдали. Соответственно с этим, гражданский иск и требования о взыскании судебных расходов потерпевшего не удовлетворили.

— Получается, что я после ДТП инвалид, виновник определен, но он гуляет и живет полноценной жизнью. Где справедливость? — возмущенно сообщил AUTO.TUT.BY пострадавший Сергей. — Не согласен с таким приговором и буду обжаловать его в Бресте. А если и там завернут — пойду дальше.

Читайте также

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ноябре 2016 года в Барановичах пьяный водитель на Mitsubishi Pajero сбил на обочине пешехода, но его оправдали
 
Новости дня
Новости разные
 
Раскрыт секрет красоты самой красивой женщины в мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика