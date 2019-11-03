«Я стал инвалидом, а он на свободе». Суд оправдал пьяного водителя, который сбил пешехода

Источник материала: Tut.by

В ноябре 2016 года в Барановичах пьяный водитель на Mitsubishi Pajero сбил на обочине пешехода. Пострадавший получил тяжелые травмы и стал инвалидом второй группы. Казалось, что в этом случае все очевидно: водителя, который ехал подшофе, признают виновником аварии и сурово накажут. Но все оказалось не так просто: расследование аварии затянулось почти на три года, а когда дело дошло до суда, обвиняемого оправдали — судья посчитал, что преступление не доказано.





«Сбил человека и уехал на заправку»

ДТП произошло на окраине Барановичей 13 ноября 2016 года около 18.13. По двухполосному проспекту Машерова ехал Mitsubishi Pajero, за рулем был 45-летний Валерий. В это время по обочине, справа от машины и навстречу ей, шел мужчина — 53-летний Сергей, которого и сбил джип.

Сразу после аварии водитель Mitsubishi Pajero остановился и вышел из авто, посмотрел на пострадавшего, а после сел за руль и уехал на ближайшую АЗС. Правда, через некоторое время он вернулся на место ДТП. В это время там уже были скорая и ГАИ, которых вызвали свидетели аварии.

Сергея без сознания доставили в реанимацию. Валерия отвезли на экспертизу — выяснилось, что он пьян.



Проспект Машерова в Барановичах. Дорога не освещается, разметки и выделенного тротуара нет. Джип сбил Сергея возле леса, на правой обочине

В отношении водителя Mitsubishi Pajero возбудили уголовное дело по двум уголовным статьям: 317 п. 4 и 159 п. 3.

Ст. 317 п. 4 УК РБ. Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения. Наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Ст. 159 п. 3 У РБ. Заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности или с косвенным умыслом поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние. Наказывается арестом или лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.

— Из-за переломов я год пролежал на спине, перенес несколько операций. За эти почти три года водитель и его родственники ни разу не выходил на связь со мной. Никто у меня не просил прощения и помощь не предлагал, — рассказывает AUTO.TUT.BY пострадавший Сергей.

«Пешеход сам выскочил под колеса»

Уголовное дело рассматривали в суде Барановичей в октябре этого года. Гособвинитель озвучил данные следствия: водитель джипа мог видеть пешехода и аварии можно было избежать. Однако, алкогольное опьянение не позволило Валерию нормально контролировать обстановку на дороге и реагировать на изменение ситуации.

На момент ДТП обвиняемому водителю Mitsubishi Pajero Валерию было 45 лет. Живет он в Барановичах, как раз недалеко от места, где произошла авария. Мужчина разведен, имеет средне-специальное образование, не работает, инвалид второй группы. Джип не его — принадлежит брату, а Валерий распоряжается авто по доверенности. В 2014 году обвиняемый был судим за неуплату алиментов и приговорен к исправительным работам, на момент ДТП судимость не была погашена.

С предъявленным прокурором обвинением Валерий не согласился и утверждал, что ПДД он не нарушал и пешехода не сбивал — тот сам выскочил под колеса джипа, поэтому избежать наезда водитель не мог. Мужчина также заявил, что в опасном положении сбитого пешехода не оставлял — с ним оставались другие люди.

Несмотря на непризнание своей вины в ДТП, Валерий, как владелец источника повышенной опасности, готов был выплатить пострадавшему за нанесенный моральный вред три тысячи рублей.





На суде обвиняемый отметил: управлять авто медики ему разрешили. В день аварии он чувствовал себя нормально, по Машерова ехал с ближним светом фар, со скоростью около 60 км/ч. Отметим: джип был технически исправен, с пройденным ТО.

То, что по правой обочине от авто шел человек, водитель видел. По словам Валерия, когда Mitsubishi подъехал к пешеходу, тот резко вышел на проезжую часть, прямо под колеса авто. Водитель джипа резко нажал на тормоз, но избежать наезда на мужчину не смог. Впрочем, в протоколе осмотра места аварии отмечено, что следов шин и торможения там нет, из-за этого эксперт впоследствии не мог установить точное место наезда на пешехода, скорость движения джипа. Валерий парирует: следов нет из-за того, что в авто сработала система ABS.





Водитель вышел из авто, посмотрел на сбитого пешехода. Потом остановил попутную машину, и попросил людей, которые в ней находились, вызвать скорую помощь. А сам после этого сел в свой автомобиль и уехал на АЗС. Там он заказал себе кофе, а минут через десять вернулся на место аварии. В этот момент туда уже приехали скорая и ГАИ.

Водитель помог погрузить пострадавшего в скорую помощь, а потом поехал с инспектором ГАИ сдавать кровь на экспертизу. Анализ показал, что в его крови содержалось 1,1 промилле алкоголя.

«Водку выпил после ДТП»

В суде обвиняемый утверждал, что выпил спиртное после аварии, когда ехал на заправку: был в стрессе, случайно в салоне авто оказалась бутылка с 100−150 грамм водки. Но сразу после аварии, когда шло разбирательство, мужчина говорил инспекторам ГАИ, что пил алкоголь до ДТП.





— Джип сбил меня, когда я остановился на обочине, чтобы прикурить сигарету. До этого я видел, что меня догонял попутный автомобиль и впереди едет авто, — вспоминал в суде о событиях перед аварией пострадавший Сергей. — Склонился подкурить, потом приподнял голову — в глаза яркий свет фар, удар и боль по всему телу.

Сергей пришел в себя в больнице, через девять дней после аварии. Медики выяснили, что во время наезда пешеход был трезв, из-за ДТП у него образовались тяжелые травмы. До конца восстановиться мужчина не смог, сейчас он инвалид второй группы. Потерпевший заявил иск о материальном возмещении морального вреда на сумму сто тысяч рублей.

Адвокат: «Первые эксперименты проводили с нарушениями»

Расследование дела растянулось почти на три года. Сначала следствие вели сотрудники Барановичского РОСК. Проводилось несколько следственных экспериментов, на которых был и обвиняемый. Их результаты показали, что водитель джипа мог увидеть пешехода лишь за 1,5−2 секунды, а поэтому предотвратить наезд не мог.

— Те эксперименты проводили неправильно, были нарушены методические рекомендации, я указывала на это следователям. Из-за этого расследование пошло по неверному пути. В результате дело 10 декабря 2018 года было прекращено — нет состава преступления. Водителя Mitsubishi наказали по административной статье: оштрафовали и лишили прав. Кстати, он и после этого управлял машиной — дважды его привлекали за это к ответственности, — рассказала AUTO.TUT.BY представитель пострадавшего, адвокат Виктория Клевко.





Пострадавшая сторона с таким решением не согласилась, и адвокат с жалобой отправилась на прием к председателю СК Ивану Носкевичу. Через два дня после закрытия дела следствие возобновили. Но материалы передали следователям в Брест. Те заново проводили следственные эксперименты — выяснилось, что водитель Mitsubishi Pajero мог видеть пешехода за 6 секунд до наезда и аварии можно было бы избежать.





Однако обвиняемый считает верными выводы именно первых экспериментов - проводились они в его присутствии. А вот на экспериментах, которые организовали следователи Бреста, его не приглашали. Но в материале дела есть сведения, что об этом Валерий был оповещен. Повторные эксперименты с другими результатами, указывающими на его вину, водитель считает недостоверными и утверждает, что эти доказательства фальшивые, а само дело сфабриковано.

Суд: «Оправдать — вина не доказана»

Прокурор, доказывая вину в ДТП Валерия, взяла за основу следственные эксперименты, которые проводили следователи из Бреста, ведь первые исследования были сделаны с нарушением методик, не в то время суток. Гособвинитель сообщил, что виновность Валерия в преступлении по ст. 317 п. 4 и ст. 159 п. 3. доказана и просил, с учетом рецидива преступлений, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три с половиной года с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима, также, лишить прав на пять лет.

Адвокат Виктория Клевко просила суд наказать обвиняемого более строго — дать ему шесть лет лишения свободы, а также лишить прав — на 5 лет.





Суд Барановичского района исследовал и оценил доказательства по делу, и пришел к выводу, что вина водителя Mitsubishi Pajero в преступлении по обеим уголовным статьям не доказана. При этом судья Оксана Копач сделала вывод, что результаты первых экспериментов проводились правильно, а потому — достоверны. А вот результаты исследований, которые проводили следователи из Бреста — недостоверны.





В результате Валерия признали невиновным и оправдали. Соответственно с этим, гражданский иск и требования о взыскании судебных расходов потерпевшего не удовлетворили.

— Получается, что я после ДТП инвалид, виновник определен, но он гуляет и живет полноценной жизнью. Где справедливость? — возмущенно сообщил AUTO.TUT.BY пострадавший Сергей. — Не согласен с таким приговором и буду обжаловать его в Бресте. А если и там завернут — пойду дальше.

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